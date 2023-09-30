野村事件翻版？WSJ：美企德安華高管 在中遭禁出境

美媒報導，美國風險管理諮詢公司Kroll（德安華）一名高級管理人員，兩個月來被禁止離開中國。（取材自官網）

美媒報導，美國風險管理諮詢公司Kroll（德安華）一名高級管理人員，兩個月來被禁止離開中國。由於日本 野村國際香港 分支中國投資 銀行事業主席王仲何日前也被禁止離境，Kroll事件被外媒視為日本野村事件翻版。由於此前美思明智集團、美國管理顧問公司貝恩等外企員工在中國都曾被調查，外媒認為連串事件已加劇外國公司對在中國開展業務所面臨風險的擔憂。

華爾街日報9月29日報導，美國風險諮詢公司Kroll一名高階主管遭到禁止離開中國的處分。知情人士透露，當事人是專門處理企業重組業務的德安華駐香港董事總經理麥可．陳（MichaelChan），在協助調查一宗可以追溯到幾年前的案件。麥可．陳和Kroll都不是調查對象。

麥可．陳7月前往中國，後來通知雇主他無法離開。知情人士指出，麥可．陳持有香港護照，可以在中國自由行動，且目前仍在工作。不過麥可．陳對此拒絕置評。中國公安部和國家移民管理局也尚未對此回覆。

中央社報導指出，Kroll是為中國客戶提供企業調查和諮詢服務的諸多外商之一，這類型公司今年都面臨嚴格審查，加劇外商在中國開展業務的風險和不確定性。

今年以來，當局突襲美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦公室，拘留這家總部位在紐約的盡職調查業者在中國全部五名員工。當局也突對美國管理顧問公司貝恩（Bain &Co.）上海辦公室工作人員進行訊問。全球諮詢公司凱盛融英（Capvision）也疑因涉嫌違反國家安全法規接受調查，在中國多個城市的辦公室也遭警方突襲搜查。

報導指出，中國當局經常對正在接受調查或協助政府調查人士實施出境禁令，中國和外國人士都有。遭到鎖定者通常直到他們試圖離開中國才會發現。比如，日本野村國際（Nomura International）香港分支中國投資銀行事業主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）近期也被禁止離開中國配合一項與過去任職公司有關調查。

法廣報導認為，中國這一連串措施，削弱了外企對中國的信心，這個信心已跌至幾十年來的最低點，也加劇人們對外企在中國開展業務面臨風險的擔憂。中國對出境禁令的任意使用，導致美國國務院建議重新考慮前往中國旅行。中國則拒絕接受這種帶有政治偏見的描述。