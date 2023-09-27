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港媒：解放軍一批將領受查 李尚福、魏鳳和等5人被點名

中央社／香港27日電
中國網傳除了李尚福外，這一批受查的高級將領還包括火箭軍首任司令魏鳳和上將（圖）。（美聯社）
中國網傳除了李尚福外，這一批受查的高級將領還包括火箭軍首任司令魏鳳和上將（圖）。（美聯社）

據港媒報導，網傳解放軍一批將領正受查，當中包括國防部李尚福；由於這一波受查將領眾多，又波及軍工行業，解放軍即將開啟大調整。

明報今天刊文指出，關於國務委員兼國防部長李尚福受查的消息，在中國已經接近公開；另據中國網傳消息，除了李尚福外，這一批受查的高級將領還包括火箭軍首任司令魏鳳和上將，以及軍委裝備發展部的兩名現任副部長夏清月和饒文敏、海軍北海艦隊司令王大忠。

夏清月是現任中央軍委副主席張又俠任裝發部長時的辦公室主任，饒文敏則曾任該部信息局局長，而王大忠原本就是海軍將領，曾當過海軍副參謀長，5年前升任後勤保障部副部長，去年重返海軍。

文章表示，這一輪清查行動還波及軍工行業，中航工業、中航科工、中國兵工和南方工業都有高層被帶走協助調查。

文章估計，本周內舉行的政治局例會，應該會宣布軍中高層人事調整，而即使不公布，年內的20屆三中全會也必定會出現大的異動。

文章指出，現在傳出的人事調整方案包括：由同屬軍委委員的軍委聯合參謀長劉振立接替李尚福出任國防部長；空軍司令常丁求將接掌軍委聯參部；空軍司令一職將由出身空軍的現任聯參部副參謀長景建峰出任。

另據傳說，現任南部戰區司令王秀斌可能出任戰略支援部隊司令，而南部戰區司令一職很大機會由現任南部戰區陸軍司令胡中強接任。

李尚福 國防部 解放軍

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