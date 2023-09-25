我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

國產C919獲海外首張訂單 汶萊騏驥航空買15架

記者黃雅慧／綜合報導
中國國產飛機C919近日獲海外首張訂單。（中新社）
中國國產飛機C919近日獲海外首張訂單。（中新社）

汶萊騏驥航空（GallopAir）日前與中國商飛簽署30架飛機的採購意向書，該合約價值達20億美元，交易內含15架中國商飛ARJ21飛機（包括貨機、商務和醫療版本）和15架C919訂單。這也是中國國產飛機C919的海外首單。

綜合IT之家與馬來西亞媒體詩華日報報導，日前在廣西南寧舉行的第20屆中國-東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽約，這是海外航空公司第一個C919訂單和第二個ARJ-21訂單。意味騏驥航空將成為全球首家開航機型為中國國產大飛機的海外航空公司、首家ARJ21貨機海外用戶、首家醫療機公務機用戶。

公開資料顯示，騏驥航空於2021年10月在新加坡註冊成立，預計將成為繼汶萊皇家航空公司後第二家總部位於汶萊的航空公司。該公司表示，打算在汶萊達魯薩蘭國-印尼-馬來西亞-菲律賓提供航班服務。

騏驥航空表示，中國商飛的飛機在交付前需要經過汶萊民航部的盡職調查和認證程序，「預計將於2024年第3季開始運營」。騏驥航空與商飛代表團8月已赴汶萊與汶萊財政經濟部、交通信息通信部、民航局、經濟發展局等部門共同商討ARJ21飛機，在汶萊取證和騏驥航空開航事宜，力爭2024年開啟商業營運。

中國國產飛機除了自用外也拚出口。目前兩架國產ARJ-21正在印尼的TransNusa運營。

印尼 新加坡 皇家

上一則

中國空屋過剩 前高官揭：14億人也住不完 甚至可容納30億人

下一則

習近平亞運場邊晤南韓總理 主動提訪韓 為雙邊關係開「綠燈」

延伸閱讀

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單
花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線

花蓮拚觀光 推國際包機邀10家航空踩線
法男玩跳傘遭飛機「空中斬首」 飛行員喊冤：是他改路線

法男玩跳傘遭飛機「空中斬首」 飛行員喊冤：是他改路線
上飛機前喝「這類飲料」恐睡不好 空姐揭降低搭機不適感8大技巧

上飛機前喝「這類飲料」恐睡不好 空姐揭降低搭機不適感8大技巧

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里