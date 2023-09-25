國產C919獲海外首張訂單 汶萊騏驥航空買15架

中國國產飛機C919近日獲海外首張訂單。（中新社）

汶萊騏驥航空（GallopAir）日前與中國商飛簽署30架飛機的採購意向書，該合約價值達20億美元，交易內含15架中國商飛ARJ21飛機（包括貨機、商務和醫療版本）和15架C919訂單。這也是中國國產飛機C919的海外首單。

綜合IT之家與馬來西亞媒體詩華日報報導，日前在廣西南寧舉行的第20屆中國-東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽約，這是海外航空公司第一個C919訂單和第二個ARJ-21訂單。意味騏驥航空將成為全球首家開航機型為中國國產大飛機的海外航空公司、首家ARJ21貨機海外用戶、首家醫療機公務機用戶。

公開資料顯示，騏驥航空於2021年10月在新加坡 註冊成立，預計將成為繼汶萊皇家 航空公司後第二家總部位於汶萊的航空公司。該公司表示，打算在汶萊達魯薩蘭國-印尼 -馬來西亞-菲律賓提供航班服務。

騏驥航空表示，中國商飛的飛機在交付前需要經過汶萊民航部的盡職調查和認證程序，「預計將於2024年第3季開始運營」。騏驥航空與商飛代表團8月已赴汶萊與汶萊財政經濟部、交通信息通信部、民航局、經濟發展局等部門共同商討ARJ21飛機，在汶萊取證和騏驥航空開航事宜，力爭2024年開啟商業營運。

中國國產飛機除了自用外也拚出口。目前兩架國產ARJ-21正在印尼的TransNusa運營。