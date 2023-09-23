杭州亞運登場 習近平：有信心、有能力辦好中國特色盛會

中國國家主席習近平（右）昨會見敘利亞總統阿塞德，並宣布建立戰略夥伴關係。（新華社）

杭州亞運 今（23日）晚開幕，國家主席習近平 昨在分別會見國際奧會主席巴赫、亞奧會代理主席辛格時表示，中國政府和人民有信心、有能力舉辦一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，增進亞洲人民團結和友誼，給全世界留下難忘的杭州記憶。習近平也展開亞運主場外交，除與敘利亞總統阿塞德宣布建立中敘戰略夥伴關係，還會見了科威特王儲米沙勒。

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據央視報導，習近平在會見時對巴赫和國際奧委會，以及辛格和亞奧理事會長期支持表示感謝。習近平向巴赫表示，去年中國克服新冠疫情等挑戰，向世界奉獻了一屆「簡約、安全、精彩」的北京冬奧 會，北京成為全球首個「雙奧之城」。 中國願和國際奧委會一道，堅持體育非政治化原則，為推進奧林匹克事業和構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

杭州亞運會村內舉行代表團歡迎儀式，圖為泰國代表團成員與吉祥物人偶合影。(中新社)

對於亞奧會，習近平說， 中方願和亞奧理事會共同推動亞洲奧林匹克運動事業，增進亞洲人民團結。這是中國在1990年北京亞運會和2010年廣州亞運會之後第三次舉辦亞運會。 本屆亞運參賽運動員數量、項目設定、整體規模均創歷史新高。杭州亞運會的準備工作已經就緒。 中國政府和中國人民完全有信心為推動奧林匹克運動發展、促進亞洲人民團結和友誼作出新的貢獻。

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據中國官方宣布，第19屆亞洲運動會開幕式今晚在浙江省杭州市舉行，習近平將出席開幕式並宣布本屆亞運開幕。

習近平也在昨天會見了多位來華參加杭州亞運會的多國元首及來賓。其中最受國際媒體關注的就是敘利亞總統阿塞德。會見中，習近平和阿塞德宣布建立中敘戰略夥伴關係，強調這是兩國關係「重要里程碑」。雙方並共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件明。

習近平強調，願和敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，支持敘利亞反對外來干涉，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題。阿塞德表示，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。