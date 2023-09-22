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日對華食品出口暴跌41.2%、創12年來最大降幅

記者謝守真／綜合報導
日本財務省20日公布最新數據顯示，8月日本對華食品出口按年跌4成，創12年最大跌幅。（中通社資料照片）
日本財務省20日公布最新數據顯示，8月日本對華食品出口按年跌4成，創12年最大跌幅。（中通社資料照片）

日本於8底開始排放福島核汙水入海，在中國各地掀起「抗日」運動。20日，日本財務省公布8月貿易統計初值顯示，包括水產品在內的食品對華出口為141.86億日元（約9千6百萬美元），較上年同期下降41.2%，創下2011年日本311大地震後近12年的最大降幅。

據日本時事通訊社20日分析，中國政府反對福島核汙染水排海，其海關總署從8月24日宣布，自當日起開始全面暫停進口日本水產品，此一禁令的影響已日益顯現。而讀賣新聞則認為，中國全面暫停進口日本水產品的影響，未來有可能進一步擴大。

另，中國官媒環球時報指出，「日本不負責任排放核污染水，也連累了自己的觀光業」。日本國家旅遊局公布的數據，8月赴日外國遊客總數為215.69萬人，為2019年同期的85.6%。而中國遊客只有36.41萬人，雖然按月增長6.6%，但僅為2019年同期水平的36.4%。其他外國遊客的數量則比2019年8月增長18%。

對此，朝日新聞曾稱，儘管今年8月，日本進入中國恢復出境旅行團第三批名單之中，但水產品進口禁令可能會讓中國赴日團隊遊降溫。報導指出，赴日旅行團於8月10日解禁後，許多人諮詢赴日旅遊事宜。但，在日本政府8月24日正式排放核汙水後，相關諮詢數迅速減少。

日本 核汙水 觀光

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