衝著美國？孟晚舟：華為全面智能化 為世界構建「第二選擇」

華為輪值董事長孟晚舟誓言，要在AI時代為世界構建「第二選擇」。(取材自華為官網)

「華為 全聯接大會2023」昨日在上海登場，並發布「全面智能化（All Intelligence）戰略」。華為輪值董事長孟晚舟 在會上表示，華為將致力於打造中國堅實的算力底座，為世界構建「第二選擇」，以滿足各行各業多樣性的AI 算力需求。

華為今年大會以「加速行業智能化」為主題。根據華為發布的新聞指出，當前人工智能技術快速發展，對產業影響逐步加深，為了抓住這一歷史性戰略機遇，華為提出「全面智能化戰略」。

昨天大會的焦點是孟晚舟發表主題演講，這也是孟晚舟在華為Mate 60系列手機推出後首度公開現身，她在會上大談算力的重要性，與華為創辦人、孟晚舟之父任正非日前發言相互呼應。

任正非日前與「國際大學生程序設計競賽」獲獎學生座談時表示，「我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力」。他指出，「第四次工業革命」波瀾壯闊，其規模之大不可想象。「今天的年輕人，明天有可能就是第四次工業革命的領袖」，華為支持競賽的目的是要為年輕人搭建一個綻放生命火花的舞台。

孟晚舟在演講中指出，人類社會正加速邁向智能世界，數據正在爆炸式增長，智能技術也在突飛猛進。以強大算力為基礎的各種模型和算法不斷湧現，應用場景日益豐富。

孟晚舟表示，2003年華為提出「All IP」戰略，2013年提出「All Cloud」戰略，下階段華為將以「All Intelligence」戰略加速行業智慧化，目標是「加速千行萬業的智慧化轉型」。

對於如何做到全面智慧化轉型？孟晚舟提到三點：讓所有對象可連結；讓所有應用可模型；讓所有決策可計算。華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。

面對當前大模型浪潮，孟晚舟說，大模型需要大算力，算力大小決定著AI迭代與創新的速度，也影響著經濟發展的速度。算力的稀缺和昂貴，已成為制約AI發展的核心因素。

她強調，華為將致力於打造中國堅實的算力底座，為世界構建「第二選擇」，以滿足各行各業多樣性的AI算力需求。