接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎

中國國防部長李尚福(右)與前外交部長秦剛(左)在今年3月全國人大同一天宣誓出任國務委員，秦剛已被拔掉外長一職，如今證實接受調查，目前李尚福也不知去向。(新華社)

「繼外交部長消失後，這一次是國防部 長人間蒸發...」中國國防部長李尚福 ，在今年8月底於北京露面之後，自此忽然缺席所有公開會議活動。中國先前才發生外交部長秦剛「消失」一個月後被撤職的事件，以及今年8月撤換中共 解放軍火箭軍司令員，這一次李尚福不見人影，同樣引發外界揣測：是中共內部整肅、或李尚福也有不可告人的醜聞？緊盯中國高層人事動態的美國官方，近期透過知情人士向華爾街日報和金融時報表示，李尚福已經「被當局帶走接受調查」。

現年65歲的李尚福，是現任國務委員、中國國防部長，其父親李紹珠是紅軍元老，歷經過共軍「長征」、國共內戰、韓戰等戰事，因此李尚福的出身可謂根正苗紅。李尚福從解放軍國防科技大學畢業後，2003年轉往中國西昌衛星發射中心任職，十多年來多負責軍事航天相關領域、而中國傾力發展的載人航天工程，也是由李尚福擔任總指揮。

國防部長李尚福。（路透）

2016年李尚福晉升中將後，隔年出任中央軍委裝備發展部部長，接著又隔一年的2018年，選為中共第13屆的人大代表。不過也是在同一年，美中貿易和外交衝突愈演愈烈之時，美國國務院在2018年9月20日宣布，因為李尚福牽涉從俄羅斯進口飛彈和戰機，將李列入美國的制裁名單中，時至現今已剛好屆滿5年，制裁仍未解除。

美國的制裁並未讓李尚福的政治生涯受挫，他在2022年10月選為中共中央軍委委員、且列為排名第一，今年3月又任命為國務委員兼國防部長，是被認為習近平親自拔擢的「習人幫」之一。

李尚福可能涉貪的消息造成震撼，有專家指中國官場累積數十年的「存量腐敗」，讓習近平防不勝防。(路透資料照片)

然而今年下半年中共內部人事氛圍詭譎，先是外交部長秦剛在6月25日公開露面以後失蹤，經過一個月的7月25日突然遭到撤職，至今未有任何中國官方的正面解釋。秦剛風波的真相眾說紛紜，只能合理推測中共高層人事確實並不平靜，沒有多久7月底解放軍火箭軍司令員李玉超突然遭到撤換、副司令員吳國華「突然去世」，中國釋放給南華早報的消息指出，是因為內部涉嫌貪腐而展開整肅調查。

一連串的動盪，才使得李尚福的動態引人注目，本來今年5月廣島G7時，美國還被問到是否解除對李尚福的制裁，好讓未來美中兩國的軍事國防對話機制可以恢復正常溝通管道（美國對此則表示還不考慮解除制裁的可能性）。8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇全體會議，李尚福有出席露面，但是原本應該參加9月7日與越南國防官員的會晤，中國官方臨時以「健康因素」為由取消李尚福的出席，自此李尚福未再公開露面。

因為種種跡象似乎和秦剛消失初期類似（秦剛當時也是突然被以健康因素為由取消行程），加上不久前的火箭軍撤職調查案，外界紛紛揣測李尚福可能也因為某個原因而「被消失」。

中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯丁曾於香格里拉晚宴上握手致意並短暫寒暄。(美聯社)

微妙的是，美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）在9月8日於X平台（前身為推特）上發文諷刺說道：

習近平的內部人馬就好像阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）的那部推理小說一樣：「無人生還」（And Then There Were None）。首先是外交部長秦剛失蹤，接著是火箭軍司令員消失，然後現在是國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。誰會在這場失業大賽裡勝出呢？是中國青年還是習近平的人馬？

伊曼紐在9月15日又說：「第一，李尚福已經三周沒有消息。第二，他也沒有出席在越南的會議。現在他也缺席預定和新加坡海軍總長的會面，因為他被軟禁了？？？那裡可能會變得很擠。好消息是，我聽說李尚福已經還清房地產商開發商碧桂園的抵押貸款了。」

伊曼紐9月15日的發文還出了英日文兩種，看似在開玩笑，但關於「軟禁」說法，可能和美國官員的情資有關。根據金融時報和華爾街日報掌握的說法，美國官員取得的情資顯示，李尚福將會被撤除國防部長職務，而他的消失是因為在2017年擔任中央軍事委員會期間，李尚福涉入採購貪腐問題。路透的說法，李被調查的時間點，是今年8月分別出訪完俄羅斯、白俄羅斯之後，回到中國時才發生，這也就能解釋為什麼最後露面的時間點是8月29日的論壇。

中國防長李尚福已數周未出現在公眾場合，引起媒體好奇。圖為他在6月2日出席新加坡香格里拉對話。（美聯社）

同時路透報導也指出，針對中央軍委會弊案，被調查的不只是李尚福一人，還包括8名高層幹部。但具體到底發生什麼樣的貪腐事件、李尚福又牽涉什麼樣的弊端，對此目前皆無任何可以核實的內部消息。外界分析也有人認為，李尚福事件可能和先前的火箭軍也有關聯，但此說目前還沒有直接事證可以證明。

截至9月20日，中國國防部仍未撤下李尚福的名字，中國官方也沒有對此事多加說明；中國外交部發言人毛寧被外媒追問李尚福一事時，也直接以「不了解」、「問題與外交無關」閃避。

若按照原定計畫，李尚福應該還要出席10月下旬在北京舉辦的香山論壇國際安全會議，屆時李是否會出席，或可作為人事去留的判斷。

中共軍系高層過去也曾有人被以貪腐問題而整肅。解放軍上將房峰輝，2012年擔任解放軍總參謀長和中央軍委會委員，但是在2018年時被以「嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，涉嫌行賄、受賄、巨額財產來源不明犯罪」理由，撤職並開除黨籍後，被判處無期徒刑。