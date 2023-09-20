接連消失的中國高層？繼秦剛之後 防長李尚福失蹤之謎
「繼外交部長消失後，這一次是國防部長人間蒸發...」中國國防部長李尚福，在今年8月底於北京露面之後，自此忽然缺席所有公開會議活動。中國先前才發生外交部長秦剛「消失」一個月後被撤職的事件，以及今年8月撤換中共解放軍火箭軍司令員，這一次李尚福不見人影，同樣引發外界揣測：是中共內部整肅、或李尚福也有不可告人的醜聞？緊盯中國高層人事動態的美國官方，近期透過知情人士向華爾街日報和金融時報表示，李尚福已經「被當局帶走接受調查」。
現年65歲的李尚福，是現任國務委員、中國國防部長，其父親李紹珠是紅軍元老，歷經過共軍「長征」、國共內戰、韓戰等戰事，因此李尚福的出身可謂根正苗紅。李尚福從解放軍國防科技大學畢業後，2003年轉往中國西昌衛星發射中心任職，十多年來多負責軍事航天相關領域、而中國傾力發展的載人航天工程，也是由李尚福擔任總指揮。
2016年李尚福晉升中將後，隔年出任中央軍委裝備發展部部長，接著又隔一年的2018年，選為中共第13屆的人大代表。不過也是在同一年，美中貿易和外交衝突愈演愈烈之時，美國國務院在2018年9月20日宣布，因為李尚福牽涉從俄羅斯進口飛彈和戰機，將李列入美國的制裁名單中，時至現今已剛好屆滿5年，制裁仍未解除。
美國的制裁並未讓李尚福的政治生涯受挫，他在2022年10月選為中共中央軍委委員、且列為排名第一，今年3月又任命為國務委員兼國防部長，是被認為習近平親自拔擢的「習人幫」之一。
然而今年下半年中共內部人事氛圍詭譎，先是外交部長秦剛在6月25日公開露面以後失蹤，經過一個月的7月25日突然遭到撤職，至今未有任何中國官方的正面解釋。秦剛風波的真相眾說紛紜，只能合理推測中共高層人事確實並不平靜，沒有多久7月底解放軍火箭軍司令員李玉超突然遭到撤換、副司令員吳國華「突然去世」，中國釋放給南華早報的消息指出，是因為內部涉嫌貪腐而展開整肅調查。
一連串的動盪，才使得李尚福的動態引人注目，本來今年5月廣島G7時，美國還被問到是否解除對李尚福的制裁，好讓未來美中兩國的軍事國防對話機制可以恢復正常溝通管道（美國對此則表示還不考慮解除制裁的可能性）。8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇全體會議，李尚福有出席露面，但是原本應該參加9月7日與越南國防官員的會晤，中國官方臨時以「健康因素」為由取消李尚福的出席，自此李尚福未再公開露面。
因為種種跡象似乎和秦剛消失初期類似（秦剛當時也是突然被以健康因素為由取消行程），加上不久前的火箭軍撤職調查案，外界紛紛揣測李尚福可能也因為某個原因而「被消失」。
微妙的是，美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）在9月8日於X平台（前身為推特）上發文諷刺說道：
習近平的內部人馬就好像阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）的那部推理小說一樣：「無人生還」（And Then There Were None）。首先是外交部長秦剛失蹤，接著是火箭軍司令員消失，然後現在是國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。誰會在這場失業大賽裡勝出呢？是中國青年還是習近平的人馬？
伊曼紐在9月15日又說：「第一，李尚福已經三周沒有消息。第二，他也沒有出席在越南的會議。現在他也缺席預定和新加坡海軍總長的會面，因為他被軟禁了？？？那裡可能會變得很擠。好消息是，我聽說李尚福已經還清房地產商開發商碧桂園的抵押貸款了。」
伊曼紐9月15日的發文還出了英日文兩種，看似在開玩笑，但關於「軟禁」說法，可能和美國官員的情資有關。根據金融時報和華爾街日報掌握的說法，美國官員取得的情資顯示，李尚福將會被撤除國防部長職務，而他的消失是因為在2017年擔任中央軍事委員會期間，李尚福涉入採購貪腐問題。路透的說法，李被調查的時間點，是今年8月分別出訪完俄羅斯、白俄羅斯之後，回到中國時才發生，這也就能解釋為什麼最後露面的時間點是8月29日的論壇。
同時路透報導也指出，針對中央軍委會弊案，被調查的不只是李尚福一人，還包括8名高層幹部。但具體到底發生什麼樣的貪腐事件、李尚福又牽涉什麼樣的弊端，對此目前皆無任何可以核實的內部消息。外界分析也有人認為，李尚福事件可能和先前的火箭軍也有關聯，但此說目前還沒有直接事證可以證明。
截至9月20日，中國國防部仍未撤下李尚福的名字，中國官方也沒有對此事多加說明；中國外交部發言人毛寧被外媒追問李尚福一事時，也直接以「不了解」、「問題與外交無關」閃避。
若按照原定計畫，李尚福應該還要出席10月下旬在北京舉辦的香山論壇國際安全會議，屆時李是否會出席，或可作為人事去留的判斷。
中共軍系高層過去也曾有人被以貪腐問題而整肅。解放軍上將房峰輝，2012年擔任解放軍總參謀長和中央軍委會委員，但是在2018年時被以「嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，涉嫌行賄、受賄、巨額財產來源不明犯罪」理由，撤職並開除黨籍後，被判處無期徒刑。
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