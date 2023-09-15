習近平晤尚比亞總統 兩國提升至全面戰略合作夥伴關係

中國國家主席習近平（右）15日在北京人民大會堂，與尚比亞總統希奇萊馬舉行會談。（新華社）

中國國家主席習近平 15日上午在北京人民大會堂，與赴中國國事訪問的尚比亞總統希奇萊馬舉行會談，兩人宣布將中尚關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」。習近平稱，中國高質量發展和現代化進程，將繼續為包括尚比亞在內的世界各國帶來新機遇。希奇萊馬則說，尚方恪守「一個中國原則」，願同中方深化共建「一帶一路 」和礦業、農業、經貿、科技、基礎設施建設、醫療衛生等領域合作。

新華社報導，習近平說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中尚關係，願同尚方一道努力，推動中尚關係行穩致遠，不斷邁上新台階。

習近平強調，中國支持尚比亞維護國家主權、安全、發展利益，願同尚方加強黨際交往和治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。

習近平表示，中方願同尚方一道，以共建「一帶一路」為引領，拓展基礎設施建設、農業、礦業、清潔能源等領域合作，共同實現發展振興。中方鼓勵更多尚比亞優質產品進入中國市場，支持更多中資企業赴尚比亞投資 興業。雙方要加強教育培訓、衛生醫療、文化旅遊等領域交流合作。

習近平指出，中尚要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，堅定維護國際公平正義，努力提升發展中國家話語權。

針對中非合作，習近平說，中方願與非洲國家一道，落實好「支持非洲工業化倡議」等中非領導人對話會成果，支持非洲國家不斷提升自主發展能力，實現經濟復甦和可持續發展，攜手構建新時代中非命運共同體。

據報導，希奇萊馬表示，尚方感謝中方支持非盟加入二十國集團（G20），感謝中方為解決尚的債務問題發揮積極作用。

希奇萊馬強調，尚方恪守「一個中國原則」，高度讚賞中國式現代化的指導理念和原則，希望學習借鑒中國發展經驗，同中方一道，深化共建「一帶一路」和礦業、農業、經貿、科技、基礎設施建設、醫療衛生等領域合作。

中非合作方面，希奇萊馬表示願同中方一道，推動非中合作邁上新台階，共同應對能源和糧食安全等全球性挑戰。

會談後，習近平與希奇萊馬共同見證簽署共建「一帶一路」、綠色發展、數字經濟、投資合作、檢驗檢疫等領域多項雙邊合作文件，並共同發表「中華人民共和國和尚比亞共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明」。