獲贈華為新機 委內瑞拉總統：盼所有年輕朋友都買

委內瑞拉總統稱，希望所有年輕朋友都買一個華為手機。(取材自每日經濟新聞)

華為 最新款手機，委內瑞拉總統馬杜羅也用上了。近日訪華的馬杜羅14日在新聞發布會上，展示他一直在使用的兩個華為手機說：「我相信這是我用過最安全的手機。」而訪華期間，中國朋友又送給他一款華為折疊屏新手機，總計擁有三個華為手機的馬杜羅開心地說，「這是一個夢想成真的時刻」、「我希望所有年輕朋友都買一個優秀的華為手機。」

馬杜羅8日至14日對中國進行國事訪問，據北京 日報報導，馬杜羅14日在結束訪問離華前於北京召開的新聞發布會上，稱讚華為手機。發布會上，馬杜羅拿出自己一直在用的兩個手機，告訴在座來賓，其中一個是五年前就開始用的華為手機，另一個是一年前開始用的，也是華為的。「我相信華為代表的是世界上最好的科技水平。」他說。

馬杜羅接著展示了他剛入手的一款華為折疊屏手機，並透露這是訪華期間中國朋友送給他的禮物。「這是華為運用了最新科技的手機。大家可以通過這款手機直接實現衛星通訊。」他邊說邊打開新手機的折疊屏幕向來賓展示，「大家看看這個手機，看看這個手機怎麼樣？大家看看，它的屏幕非常大。這就是我的手機了，華為的最新款。」

馬杜羅說，通過華為手機，他可以和自己的中國朋友實現即時通訊。「現在，我們就可以實現華為對華為的直接通訊，大家看看，這就是我的手機。這是一個夢想成真的時刻，這是中國朋友送給我的禮物。」

馬杜羅還說，他希望所有年輕朋友都買一個優秀的華為手機。「我相信這是我用過的最安全的手機，不會受到任何其他國家的干預或是切入。同時，我還可以通過微信 來和大家進一步溝通，就會有更高的安全度了。」