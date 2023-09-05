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中國安部揭美對京「新兩手」戰略：更多肅殺手段還沒使出

中國新聞組／北京5日電
中國國安部4日發文大談拜登政府當前對華戰略。（美聯社）
中國國安部4日發文大談拜登政府當前對華戰略。（美聯社）

中國國家安全部微信公眾號4日發文大談當前拜登政府對華戰略，指其具有明顯的兩面性特徵：「競爭+管控競爭」，並預期美國對華「競爭」一手更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

文章表示，近期，美國多名官員接連訪華，表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。

與此同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上「挑起事端」，公開唱衰中國經濟。這些體現出拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，即其操弄的「新兩手」。

中國國家安全部表示，過去幾十年，美國對華戰略的「老兩手」是「接觸+遏制」；拜登政府的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」。特別是最近一段時間，「新兩手」的特點相當突出。

文章指出，「新兩手」的新特點之一「競爭」，是美國對華戰略的主體部分。包括經濟層面的脫鉤斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等。

中國國家安全部稱，無論是川普還是拜登政府，在這方面都毫不手軟、不斷升級加碼。著眼未來，美國對華「競爭」一手還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

同時，「管控競爭」也很明顯。文章表示，「如果說『競爭』的本質是對華遏壓，那麼『管控競爭』則是對這種遏壓失控的管理。拜登政府自上台以來反覆提到的『護欄』、『底板』、『參數』等相關概念，最近常有耳聞的『去風險』而不是『脫鉤』等自我辯白，以及拜登政府一再作出的『四不一無意』等口頭承諾，都可歸入『管控競爭』一手。『競爭』是戰略性的，『管控競爭』則是策略性的，是為發動『競爭』服務的」。

至於美國為何會有「新兩手」戰略？中國國家安全部認為，主因是美國政府的三點主觀企圖：

一、妄圖通過釋放「混合信號」提供多元論據，增大對手的研判難度，這是美蘇冷戰期間的基本招式；二、通過展現「自我克制」安撫對手情緒，防止對手「過激反應」。

三、通過預留「對話窗口」拓展影響力渠道，爭取對手的有限合作。如果將中美這一輪互動放在美國國內金融風險上升、俄烏衝突久拖不決、全球氣變治理壓力驟升等背景下，就能對這「新兩手」特別是「管控競爭」一手背後的動機有更清醒認知。

中國國家安全部強調，美國「新兩手」對華戰略注定失敗。

文章表示，中國絕不會因為美國的幾句「漂亮話」放鬆警惕。「要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

拜登 微信 舊金山

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