拜登缺席東盟峰會 環時：衝著中國而來 真相陰暗

美國總統拜登。(新華社資料照片)

東盟峰會及東亞合作領導人系列會議於4日至7日在印尼 雅加達舉行，據印尼總統佐科威透露，此次峰會重點是經濟，中美日韓等國都將出席相關會議。但凡有中美都出席的多邊場合，就會出現強烈對比。中國官媒環球時報社評以「拜登 『冷落』印尼和東盟？真相更陰暗」為題，指拜登缺席東盟峰會，背後衝著中國而來。

環時社評指出，由於拜登馬上就要到印度參加G20峰會，而且接著還去另一個東盟成員國越南 訪問，給人感覺是拜登有意「跳」過東盟峰會，顯得突兀。

值得注意的是，各方對拜登缺席的不同解讀，有聲音稱，這是美國對印尼即將卸任的佐科威總統發出的一個信號，表明「印尼根本不在（美國）政府的關注範圍內」；在美西方媒體流傳最廣的說法則是，拜登的缺席可能導致印尼或東盟「倒向中國」，或者「難以抵抗中國的海上擴張行徑」，可以看出美國看待東盟的主流視角是把它當成與中國爭奪的勢力範圍。

環時社評表示，「拜登政府絕不是有意冷落印尼和東盟，相反它其實是很重視的；但重視印尼和東盟的真實原因並不光明正大，也與東盟的實際利益和意願不相符，甚至背道而馳。華盛頓對東盟峰會側重經濟貿易合作的主題缺乏興趣是確定無疑的。」

即使拜登出席，可以想見，他帶到東盟峰會的也都是些地緣政治和安全的老調重彈，在多邊場合搞分化分裂，與會議團結與合作的大氣氛格格不入。

那為什麼拜登去越南不去印尼？這同樣有跡可循。華盛頓對東盟做工作的效果不好，於是開始在東盟內部「各個擊破」。拜登這次去越南，醉翁之意再明顯不過。美國在雙邊場合搞單邊行徑，肯定要比在多邊場合方便一些。

洛杉磯時報最近的一篇文章說，拜登政府堅稱不強迫各國在中美之間做出選擇，但據該報的採訪，華府公開和私下向東盟成員國施壓，要求其拒絕中國提出的「一帶一路」倡議，減少對北京的經濟和技術依賴，並取消與中國的軍事夥伴關係。

環時社評最後指出，東盟的每一次會議，實際上都是真假多邊主義的試驗場，誰帶著合作共贏的真心而來，誰又抱著柴火和汽油過來，這些並不難分辨。