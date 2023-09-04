中國「大力放款」接替西方銀行在俄地位 能幫人民幣取代美元嗎？

中國在國際金融市場仍致力於以人民幣取代美元地位的目標，而受西方制裁的俄羅斯，就成為中國趁隙施展拳腳的地方。圖為人民幣與俄羅斯盧布。(路透)

「力挺俄羅斯 ，換人民幣取代美元，可行嗎？」中國在國際金融市場仍致力於以人民幣取代美元地位的目標，而受西方制裁的俄羅斯，就成為中國趁隙施展拳腳的地方——《金融時報》9月3日引述基輔經濟學院最新數據，指出從烏俄戰爭爆發前至2023年3月，中國四大國有銀行對俄投資總額從22億美元暴增至97億美元；與之相反的是，西方銀行受母國壓力，亟欲設法退出俄國 ，中國的銀行得以逐漸取代其地位，而人民幣在俄羅斯出口付款使用的貨幣 當中，占比也從原本的不足1%上升至16%。此舉無疑有利中國對俄的經濟地位，但在人民幣的國際地位上，中國真能藉著俄羅斯如願以償嗎？

烏俄戰爭自2022年2月底爆發，隨著美國、歐盟為首的國際社會多番頒布實施針對俄羅斯的制裁，西方銀行也受制於母國監管機構、政壇要求退出俄國的壓力，加上制裁使得其原先在俄羅斯的業務窒礙難行，因此尋求撤出俄國或是出售在俄子公司，而此時機在中國眼裡，卻成為了提升人民幣地位的機會。

中國近年急欲提高人民幣在國際貨幣系統的重要性、期望以人民幣取代美元的地位，動機來自美中對峙的升高，希望降低自身對美元的依賴、以及從金融層面增加中國的國際影響力，甚至若未來爆發台海戰爭，人民幣若有類似甚至超越美元的國際地位，也可望減低西方對中可能實施制裁的影響。

中國近年急欲提高人民幣在國際貨幣系統的重要性。 (路透)

因此，在西方銀行逐漸撤回在俄業務之際，中國的銀行機構趁隙介入，向俄羅斯的銀行提供價值數十億美元的資金，來填補西方銀行離去之後的缺口，以取代西方銀行原本在俄羅斯的地位，此舉正是為推動人民幣取代美元的全球貨幣地位的其中一環。

根據基輔經濟學院提供給《金融時報》的最新官方數據，從烏俄戰爭爆發前至2023年3月為止，14個月的統計期間內，中國四大國有銀行——中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農民銀行——對俄羅斯銀行的投資總額，從22億美元暴增至97億美元，翻了超過4倍。

基輔經濟學院發展部副主任奧諾普里延科（Andrii Onopriienko）對此表示：

「中國的銀行向俄羅斯銀行及信貸機構所提供的貸款，大多是人民幣，用以取代美元和歐元，這也表明西方制裁發揮作用。」

人民幣於俄羅斯對外貿易當中扮演的角色也在加重，在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，美元和歐元在俄國對外出口的付款貨幣中，占了六成以上，而人民幣占比不到1%；現如今美元和歐元被當局稱之為「有毒貨幣」，而根據俄羅斯央行的數據，「有毒貨幣」在俄羅斯對外出口付款額中，比率已降到不足50%，而人民幣則增加至16%。

位於莫斯科的一家中國銀行分行。(Getty Images)

此外，中俄兩國的貿易額也在2022年度創下了1,850億美元的新高紀錄，在2023年1至7月間，中俄貿易額也已達1,341億美元，較2022年同期相比，又成長了36.5%，顯見俄羅斯經濟已元轉向中國，而人民幣貿易也同步對俄羅斯愈形重要。

值得一提的是，在2022年3月、烏俄戰爭爆發之後不久，俄國便被逐出Swift支付系統，當時俄羅斯的多家銀行，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、Alfa Bank和Tinkoff Bank等，便曾表示開始研究是否發行中國的銀聯系統銀行卡；而俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）則早已支援客戶以銀聯進行跨境交易。

與中國的銀行積極進入俄羅斯不同，如今在俄曝險額最高的外國銀行——奧地利的Raiffeisen銀行雖然從2022年至2023年3月間，在俄羅斯的資產從205億美元增加到292億美元，足足增長40%，但Raiffeisen銀行已在考慮如何撤出俄羅斯，並在2023年3月將在俄資產削減至255億美元。

從烏俄戰爭爆發前，到2023年3月的14個月間，外國銀行在俄羅斯銀行所持有的資產，比率已從6.2%降至4.9%，Raiffeisen銀行是少數仍在俄羅斯持續營運重要業務的西方銀行之一，但歐洲央行對受監管的歐洲銀行仍不斷施壓、要求退出俄羅斯，因此即使Raiffeisen銀行在2023年前半年於俄羅斯的獲利成長，但仍嘗試要出售或分拆其俄羅斯業務，但俄羅斯政府仍然希望阻止更多西方銀行撤出。

克里姆林宮於2022年夏季祭出新的管制法令，讓外國銀行更難以出售轉手在俄子公司。(美聯社)

儘管有中國四大銀行的投資挹注，但其在俄羅斯的資金規模仍比不上西方銀行，克里姆林宮於2022年夏季祭出新的管制法令，讓外國銀行更難以出售轉手在俄子公司，而2023年9月1日俄羅財政部次長莫伊席夫（Alexei Moiseev）也重申，俄國政府將會阻止外國銀行出售在俄資產。

一方面，俄羅斯政府阻擋西方銀行撤出的立場表明，即使有中國資金、人民幣的注入，其規模卻遠不及西方，俄國依然高度渴求西方的投資；而另一方面，對中國本身來說，其自身早已面臨複雜經濟問題，包括房地產市場動盪、越來越多地方政府無力承擔債務、民間消費疲軟等等，自2023年以來人民幣兌換美元的匯率已下跌5%，致使中國人民銀行在9月1日必須削減金融機構的外匯儲備額來支撐人民幣，在此情勢下，中國若仍要為提升人民幣地位，而持續加大在俄投資規模，勢必將在達到目的前，先讓中國自己遭遇不小的風險。