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「每年至少見一次」雷蒙多成果 美中商務部建直接溝通機制

中國新聞組／北京1日電
美國商務部長雷蒙多出席在中國上海浦東國際機場附近的上海波音航空服務公司舉行的新聞發布會。（路透）
美國商務部長雷蒙多出席在中國上海浦東國際機場附近的上海波音航空服務公司舉行的新聞發布會。（路透）

美國商務部雷蒙多訪中有何成果？中國商務部發言人束珏婷昨天表示，雙方同意兩國商務部建立多層級溝通管道，未來遇重要問題，兩國部長將「及時直接討論」，且每年至少會面一次；外媒指雷蒙多訪華釋放示好，擔憂、不妥協三個信號，也給處境艱難的美企帶來一線希望。

束珏婷於中國商務部昨天舉行例行記者會上指出，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響，受到各方廣泛關注。她表示，8月28日，王文濤與雷蒙多兩位部長達成具體務實的成果。

一是兩位部長同意保持經常性溝通，遇重要問題及時直接討論，每年至少會見一次；二是雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開兩次副部長級會議；三是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

束珏婷稱，上述溝通渠道的建立，為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供了重要平台。是雙方穩定中美經貿關係，努力為工商界開展務實合作，營造良好環境的重要舉措。

此外，雙方就彼此關心的經貿領域問題，展開理性、務實、專業的深入交流。中方就美方對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等議題表達嚴正關切。

華爾街日報報導，雷蒙多中國之行標誌著美中兩國政府恢復經濟和商業對話，為那些稱在華營商環境日益艱難的美國公司帶來一線希望。中國美國商會(American Chamber of Commerce)總裁何邁可說，此行讓氛圍冷靜下來，增加建設性，減少對抗性，「感覺就像機器重啟了」。

據報導，不過雷蒙多把離開中國前的新聞發布會地點選在上海浦東國際機場的波音機庫裡，旨在提醒人們注意到美國公司面臨的困難。

BBC報導則指出，不同於之前美國高官的訪華行，雷蒙多達成多項具體成果，比如中美雙方同意在兩國商務部建立新的溝通渠道，及啟動出口管制信息交流機制。

在與中國總理李強的會談中，雷蒙多稱，「拜登政府無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤」；在與何立峰的會談中，她同樣再次強調美國。據報導，雷蒙多也表示，大部分美中貿易與國家安全無關，希望「商業關係維護得好，能穩定政治關係」。

「雷蒙多訪華可以看出，中美兩國都明確表達加強經貿溝通與合作的意願。」安邦智庫（ANBOUND）高級研究員賀軍表示，在相對安全的經貿領域加強合作，這不僅是美國的需要，更是當前經濟困境下中國的需要。

值得注意的是，雷蒙多訪問前後，雙方都在釋放友好信號，外界猜測，這些訪問和信號，都是在為下一次「習拜會」鋪路。

雷蒙多 商務部 拜登

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