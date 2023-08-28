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外媒：北京操弄民眾恐慌情緒、虛偽批日 「意在沛公」

中國新聞組／北京28日電
在日本將核汙水排放入海後，中國宣布全面禁止日本海鮮進口。圖為北京市場的海鮮攤位。(歐新社)
在日本將核汙水排放入海後，中國宣布全面禁止日本海鮮進口。圖為北京市場的海鮮攤位。(歐新社)

日本排放核汙水入海引發中國官民激烈反彈，不過看在部分外媒眼裡，中國向日本表達政治憤怒恐是「意在沛公」、是虛偽的，因為在近年日本與美國和韓國的關係更加緊密，並公開表示要以此制衡中國情況下，民眾對福島汙水的恐慌正對中國有利。北京正「厚顏無恥地」利用人們對核汙水的緊張情緒，與日本展開權力博弈。

法廣網引述法蘭克福彙報報導日前批評說，日本排核汙水入海不是什麼好主意，但聯合國認為這一程序基本上是無害的，中國在提出批評時也應有所克制。儘管如此，這一程序還是成為各種道德憤怒的素材。而從中國在將核電站冷卻水排入大海的問題上，一點也不關心自己和其他國家人民的安全來看，中國對日本的批評是虛偽的。

法廣並引述奧地利標準報表示，對福島汙水的恐慌正對中國有利，恐慌正在被根本不喜歡日本的中國所加劇和濫用。北京正利用人們的緊張情緒與日本展開權力博弈。畢竟，日本剛與南韓和解，並加強了與美國的聯盟，還公開表示要以此制衡中國，中國又是日本漁業最重要市場。中國正在厚顏無恥地利用這一槓桿，再次向世界表明，它要讓一切都服從於自己的權利慾望。

英國廣播公司（BBC）報導則指中國在日排核汙水事件中向日本表達憤怒恐是「意在沛公」。國際貿易法專家亨利·高（Henry Gao）認為，近年來日本與美國和韓國的關係更加緊密，「這主要是由於日本針對中國的舉措」，「主要原因並不是安全問題」。

報導並指出，在日本將核汙水排放入海後，中國稱基於對消費者健康的擔憂，對該國海產品實施全面禁令。但有分析人士認為，貿易禁運對日本漁業的打擊將是短暫且比預期的要小，也不會對日本的整體經濟造成太大影響。因為日本魚類的主要市場仍然是國內市場，且沒有其他國家暗示要跟進。

日本 核汙水 北京

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