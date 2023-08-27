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誓將日「釘上歷史恥辱柱」 戰狼政協委員促福島改名「輻島」

記者陳宥菘／綜合報導
全國政協委員周小平愛國言論激進，爭議不少。圖為周小平在北京人民大會堂前留影。（取材自周小平微博）
全國政協委員周小平愛國言論激進，爭議不少。圖為周小平在北京人民大會堂前留影。（取材自周小平微博）

日本政府24日開始將福島第一核電廠的核汙水排海，引發中方強烈反擊。中國全國政協委員、知名愛國網紅作家周小平近日公開向政協提案，揚言要將「福島」名稱修訂為「輻島」，並暫停中國旅客赴日旅行，誓言將日本罪行「徹底釘上歷史的恥辱柱」。

港媒報導，周小平25日公開提案指出，「提議國家在已有的對日制裁措施基礎之上追加制裁」。

周小平在提案中說，「只要日本不徹底停止核汙染水的排放，中國就將暫停赴日旅遊團體行和自由行」。提案中還寫道，「並從即日起將日本『福島』名稱修訂為『輻島』，以此將日本輻射汙染全球的罪行長期公之於衆、徹底釘上歷史的恥辱柱」。

周小平表示，預計將提案送交到中央辦公廳、中央宣傳部、中央外辦、外交部、文旅部，以及國務院辦公廳。

周小平的激進愛國言論曾獲得中共中央總書記習近平的欽點。習近平曾囑咐他「希望你們創作更多具有正能量的作品」，周小平因此有「正能量寫手」之稱。但因言論激進，周小平的爭議從未少過。

另據中央社報導，中國10日開放旅行團赴日後，日本躍為中國「十一長假」最熱門的出境旅遊地。但日本啟動排放核處理水入海後，不少中國網友表示取消赴日旅遊計畫，旅行社則不再大力推廣日本遊。

攜程團隊遊日本負責人指出，日本團隊遊產品上周預訂量月增近9成，近期預訂10月1日出發的日本團隊產品增長超過5倍。不過近日查詢攜程、同程、途牛和驢媽媽等中國大型旅遊平台發現，儘管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置，同時有不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。

報導稱，不少旅遊企業表示，在接下來的行銷中，尤其是十一假期的旅遊路線推廣計畫會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或會將日本旅遊的相關行銷計畫暫停。

日本 習近平 國務院

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