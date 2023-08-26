美研究：中突放棄清零 隨後2個月恐200萬人超額亡

中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

路透報導，美國聯邦政府資助、位於西雅圖的福瑞德哈金森癌症中心（Fred Hutchinson Cancer Center）新研究指出，中國突然放棄清零政策，隨後兩個月內恐有近200萬人超額死亡。超額死亡是指一段時間內死亡人數與預期死亡人數的差額，通常是因為自然災害、疾病流行、饑荒和戰爭等因素造成。

該研究收集中國一些大學死亡率數據樣本及網路資料發現，去年12月至今年1月，西藏以外中國各省因各種原因造成的30歲以上人口超額死亡數，估計達187萬人。

路透指出，中國去年12月突然決定中止持續實施三年的嚴格清零政策，導致住院和死亡案例急劇增加，而衛生專家表示中國政府基本上沒有通報相關狀況。

這項研究24日被發表在「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open），稱超額死亡數遠超過中國政府今年1月公布數據。中國官方數據指出，放棄清零政策的第一個月內有6萬人因罹患新冠肺炎 在醫院病故。

在這項研究中，研究員利用公開的訃聞，及搜尋引擎百度 的資料統計分析；研究人員說：「針對超額死亡和中國解除清零政策進行研究，設定以實證得出的基準估計，這些發現對理解新冠肺炎在人群中突然傳播會如何影響死亡率很重要。」

中國國家衛生健康委員會沒有立即回應針對這份報告置評的請求。

此外，中國有一個省今年7月在互聯網上公布說今年第一季度火葬場的火化數量暴增70%，但是這一數字很快就被下架了。

中國領導人今年2月宣稱，防疫抗疫取得「決定性的勝利」，但是病毒仍然在感染和危害民眾。北京 衛生官員24日表示，新冠病毒仍然是北京第一大傳染病病源。中國官員還表示，目前仍在中國各地蔓延的是新變異株EG.5。