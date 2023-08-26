核汙水惹抗議…日使館提醒在華日人「不要大聲說日語」

針對中國對核汙水排海祭出反制措施，日本首相岸田文雄表示將積極推動雙方專家展開討論，中國外交部未正面回應。圖為中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

日本 24日啟動排放核汙水入海，引發中國強烈抗議，日首相岸田文雄 昨稱將推動日中專家展開相關討論，但遭中國「已讀不回」，還喊話日方「不要讓福島之水成為日本之恥」。由於中國反日情緒高漲，日駐華使館昨甚至發公告要在華日人「不要大聲說日語」。中國官方同時嚴查日本水產品製作餐食，國內7萬多家日料店紛自清，並波及逾700間日本食品出口商。

中國外交部25日例行記者會上，日本廣播協會記者提問，中方是否考慮岸田文雄表達推動日中雙方專家以科學依據為基礎展開相關討論的提議；發言人汪文斌對此未給予正面回應，僅重申日本一意孤行、強推核汙染水排海，公然向全世界轉嫁核汙染的風險，是極其自私，極其不負責任的行為。

汪文斌表示，日方應當立即糾正向全世界轉嫁核汙染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。針對日方的極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任採取正當合理必要的防範措施。

據日經中文網報導，岸田文雄24日稱將積極推動雙方專家以科學依據為基礎展開相關討論，並要求中國取消暫停進口措施，但「意見分歧巨大」。日本首相官邸消息人士不安地說：「（中國）若對日本的反感擴大，就無法簡單平息。」

市場監管局人員突擊檢查。（取材自中國青年報）

路透指出，2022年，日本向中國出口了價值約6億美元的水產品，中國成為日本最大的出口市場。另據日本帝國數據庫25日報告，有727間日本食品出口商受到中國全面暫停進口日本水產品禁令影響，共佔對華出口日企總數約8%。

日排核汙水正激起中國民眾的反日聲浪，香港媒體報導，網上「反日」輿論成主流，社交平台一些呼籲理性看待排汙事件的文章被刪，日本駐華使館昨也發公告提醒在華公民，為免發生不測，請在華日本人外出時，注意不要大聲說日語，謹言慎行；需要到訪大使館 時，要密切注意大使館周圍的情况。

市場監管總局昨天重申，嚴禁使用日本水產品製作餐食並加大監管力度，違法者嚴格查處。查處行動也讓各地商戶謹慎處理涉「日本」字眼。據中國新聞網報導，國內日料店正陷入一場「擺脫日料」的「地震」，不是客人少了，就是「求生欲」滿滿紛自清「已經換掉日本食材」，還有日料店準備關門轉型，或改賣粵菜。不少網民表示短期內不會再去吃日本食物。