習莫會 允降低中印邊境衝突

中國國家主席習近平 在金磚峰會期間，23日與印度 總理莫迪會面，這也是2019年11月以來，官方首度公開「習莫會」消息；雙方同意「指導相關官員加緊努力，迅速脫離接觸並降低緊張」。但在此同時，中方要求一艘「艦艇」在靠近印度的島國斯里蘭卡 停靠，引發印度疑慮。

習近平強調，中印關係改善發展符合兩國共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展，「雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧」。

中國外交部25日指出，習是「應約」與莫迪「交談」，兩人「坦承、深入交換意見」，發言人汪文斌重申邊界問題「不是中印關係的全部」，應將其置於雙邊關係「適當位置」，通過協商找到雙方都能接受的解決方案，希望與印度一道努力「增進戰略互信，聚焦共識合作，克服干擾困難，推動雙邊關係在健康穩定的軌道上向前發展」。

而美國之音援引印度外交秘書克瓦特拉說法指，莫迪在會晤中突出對沿實際控制線邊境議題的關切，還強調「維持邊境地區和平以及遵守並尊重實際控制線對實現印中關係正常化至關重要」。

這是習近平在新冠疫情乃至於2020年6月爆發邊境衝突後，首度與莫迪進行雙邊接觸。兩人曾於2018年、2019年分別在中國武漢、印度清奈舉行兩次「非正式會晤」，但迄未有第三次。疫情後，習近平自去年9月開始出訪烏茲別克、印尼、泰國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯，其中數場峰會莫迪也有出席，但官方也未發布過任何「習莫會」消息。

另方面，斯里蘭卡當局已收到中國方面提出的一項請求，要求允許一艘軍艦在該國停靠，聲稱是為了「研究」目的，印度對此表示安全顧慮，斯里蘭卡說他們仍在「處理」這一請求。

兩周前，一艘自稱是「研究船」的中國海軍艦艇停靠在科倫坡，表面上是為了增加補給。印度的海上安全專家表示，這艘名為「海洋24號」，實際上是中國海軍的軍艦，船上有138名海軍人員。印度外交部發言人表示：「印度謹慎監視與其安全利益相關的任何發展，並採取一切必要措施來捍衛這些利益。」