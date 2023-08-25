核輻射檢測儀爆單 產商：月銷餘萬台「客服都回不過來」

核輻射檢測儀近日登上電商平台熱搜榜。(取材自九派新聞)

日本 福島第一核電站8月24日啟動核汙染水排海，消息一出，在微博有網友紛紛曬出產於日本的商品，詢問會否受核輻射影響。同時，「核輻射檢測 儀」詞條也登上電商 銷售平台熱搜榜單。相關詞條介紹稱，由於日本排核汙染水事件，可實施檢測進口食品、化妝品等輻射數據的檢測儀必不可少。該產品本周增速232%。

九派新聞、央視新聞報導，多名售賣核輻射檢測儀的商家表示，近日的購買量比往常要多上很多。有商家表示，這兩天的銷量都很大，能比平常多上幾倍。還有商家表示，銷量暴漲，已經「爆單」了。

一名客服表示，儀器可以測含X射線、貝塔射線、伽瑪射線的輻射，可測日本食品、化妝品、海鮮、礦石、大理石等。「客服都回不過來了。」一名核輻射檢測儀生產廠家人員表示，這兩天銷量猛增，而產能無法一下子提升上來，不能立刻增產。

另據大象新聞指出，在某電商銷售平台上，其中一品牌的核輻射檢測儀8月銷量達到一萬台以上。

紅星新聞報導，有專家解釋，如果想用便攜式放射性檢測儀檢測出水產品受到核汙染，被檢測的水產品至少要受到每公斤5000貝克勒爾（衡量放射性物質或放射源的計量單位）的輻射汙染。而食品藥品安全處規定的標準值則是每公斤100貝克勒爾。另外，這些便攜式檢測儀只能檢測出物體表面以及空氣中不具有危險性的輻射。

專家還指出，這些檢測儀的更換周期也很短，使用六個月到一年時間就需要重新校準儀器。通過二手交易購買的儀器有可能無法正常啟動。

鳳凰衛視報導，核輻射檢測技術專家魏鴻林表示，核輻射檢測儀只能做一個定性的分析，而且對操作方法要求很高。如果樣品裡輻射就在波動範圍內，是發覺不了的。對普通的民眾來說，沒有那麼專業的知識，用普通儀器去測很難以發現差別。化妝品裡面的放射性物質有比較精確的檢測方法，應該拿去實驗室。