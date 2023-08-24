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美商務部長將訪京 謝鋒促減負面清單 環時：雷蒙多訪華或取成果

記者黃國樑／綜合報導
美國商務部發布聲明表示，雷蒙多將在27至30日訪問北京和上海。(取材自中國駐美國大使館官網)
美國商務部發布聲明表示，雷蒙多將在27至30日訪問北京和上海。(取材自中國駐美國大使館官網)

美國商務部雷蒙多訪中行程敲定並由中方商務部對外宣布後，特別與中國駐美大使謝鋒見面，謝鋒在會面時表示，希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

白宮國安顧問蘇利文表示，雷蒙多此行將傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息，並表達對中國經濟不透明的擔憂。蘇利文也呼籲北京當局提高經濟情勢的透明度。

美國商務部22日發布聲明表示，雷蒙多將在27至30日訪問北京和上海，與中國高階官員及美國商界領袖會晤，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨挑戰與潛在合作領域等議題，進行建設性討論。

中國駐美使館的訊息稱，謝鋒22日會見雷蒙多，雙方就中美經貿關係和雷蒙多即將訪華交換意見。謝鋒表示，當今世界變亂交織，全球經濟復甦乏力，多重危機層出不窮。中美身處同一個星球，共享同一片藍天，大家都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。

訊息稱，謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決。雷蒙多提出對美國與美國企業和勞工的重要議題，並討論有關美中商業關係、美國企業面臨的挑戰與潛在合作領域等議題。

蘇利文在媒體簡報上表示，中國內部有些聲音說，美國正在尋求減緩中國經濟或削弱中國經濟成長，「事實並非如此」，美國專注於保護自身國家安全、確保供應鏈韌性，並以其他方式維持與中國的經濟關係，只要中國遵守規則，並在全球經濟中作為負責任的參與者，「中國經濟穩定對世界來說是件好事」。

對於雷蒙多將訪中，中共黨報人民日報旗下環球時報23日發表社評指出，不少人注意到，雷蒙多訪華是「應中國商務部部長王文濤邀請」，在中美關係整體冷淡的氛圍下，中方此舉最大限度地展現了善意和誠意。社評稱，如果雷蒙多把握住機會，完全有望在這次訪華中取得一些實際成果，甚至有可能在中美關係的這個特殊階段產生出具有特殊意義的影響。

不過，社評也稱，近日美國仍有不少聲音向雷蒙多施壓，警告她不要對中國軟弱。這些論調會在多大程度上影響雷蒙多，中方還需要觀察。

雷蒙多 謝鋒 商務部

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