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泰國警方：每天近200華人被賣到緬甸妙瓦底鎮

中國新聞組／北京23日電
中科院博士被騙至緬甸一年，女友說他本以為出國能從事翻譯工作。（取材自九派新聞）
中科院博士被騙至緬甸一年，女友說他本以為出國能從事翻譯工作。（取材自九派新聞）

泰國警方統計，每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到了緬甸的妙瓦底鎮，相當於平均每天有將近200人被賣過去，而這還僅僅是泰國官方公布的數據。另外，對一名中科院博士被騙到緬甸做詐騙案件，中國駐緬大使館表示，正全力調查解救。

羊城派報導，8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部在泰國清邁聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會。

各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動，嚴厲打擊本區域電信網路詐騙和網路賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。

報導指出，緬甸妙瓦底鎮是東南亞第二大人口販賣集散中心，被騙過去的人會被販賣到東歐和東南亞各國，等候他們的下場可能是強迫進行電信詐騙或性剝削，或是轉移到地下器官交易市場。

報導說，泰國警方統計，每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到妙瓦底鎮，相當於平均每天有將近200人被賣過去，而這還僅僅是泰國官方公布的數據。

因此，泰國是向人口販子提供販運對象的源頭，同時也是各地人口販運的中轉站。

另據海報新聞報導，一網友近日發文稱，他的中國科學院博士朋友張先生2022年8月16日經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，卻被騙至緬甸至今已一年，每日被強迫工作18小時，同時被嚴密監控。張先生哥哥報警尋求協助。

據報導，中國駐緬甸聯邦共和國大使館領事僑務處22日回覆郵件稱，「使館高度重視中科院博士張某被困緬甸妙瓦底案，已同山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關信息通報緬甸、泰國相關政府部門，目前正推動緬、泰警方全力開展調查解救工作。」

泰國 緬甸 詐騙

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