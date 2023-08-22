我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

權勢穩了？港媒：習向「自己人」釋權 減少露面、退幕後操控

編譯盧思綸／綜合報導
南華早報報導，中國國家主席習近平上任第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定。（路透）
南華早報報導，中國國家主席習近平上任第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定。（路透）

香港南華早報報導，國家主席習近平取得第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定，轉居幕後運籌帷幄。

儘管中國政治一向令人霧裡看花，但各項會議依舊是習近平宣達指示的主要平台。公開資訊顯示，自中共去年10月20大落幕至上周年度北戴河會議期間，習近平主持會議的次數明顯少於前二次任期同一時間。

雖然一般認為此事與疫情有關，但今年3月召開全國兩會後，當局即宣布全面解封，之後習近平僅主持19次國內要務會議，相較5年前和10年前同期均有所減少。

再者，習近平頻頻授權親信出席過去不假他人的國內會議，包括由中共政治局委員、中央軍委副主席何衛東出席7月全軍黨的建設會議、欽點國務院總理李強主持博鰲論壇。此外，國際會議場合也少見習近平現身。

儘管露面次數減少，習近平一手拔擢的親信與官媒仍稱，幾乎所有重大政策均由習近平部署，包括促進經濟成長與近期的水患紓困措施等。

不過，習近平卻是投入更多的時間走訪中國各地，像是自3月迄今，他的考察行程共計22天，足跡遍及廣東、河北、陝西、山西、內蒙、江蘇與四川。類似行程安排，向來是中共領導人掌握第一手資訊及與百姓加深感情之道。

分析指出，這個情況可說是自從習近平藉由兩會取得更具優勢的大權後，似乎比較放心而下放更多權力。

芝加哥大學政治學系教授楊大利指出，先前任期時，習近平急於藉由會議表達觀點，如今則偏向退居幕後操控，推估應是權勢穩固後更收放自如。

柏林智庫墨卡托中國研究所首席分析師何青山說，習近平現在有一批一手拔擢的心腹代表出席會議，讓他不必緊抓著不放，得以在幕後掌控全局，擁有比以往更充裕的時間。

習近平 中共 全國兩會

上一則

疫後停3年 中朝復飛首日無預警取消、隔日降落北京

下一則

抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線

延伸閱讀

眾院中國委員會主席：中共用軍演影響台灣大選

眾院中國委員會主席：中共用軍演影響台灣大選
習近平赴金磚峰會 促團結全球南方

習近平赴金磚峰會 促團結全球南方
李強：中美關係與經貿合作困難 需要雙方都拿出誠意

李強：中美關係與經貿合作困難 需要雙方都拿出誠意
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永無法超越美國成世界最大經濟體

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永無法超越美國成世界最大經濟體

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬