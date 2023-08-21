我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

中國密集揮重拳：又破CIA間諜案 部委幹部被滲透

中國新聞組／北京21日電
隨著華府和北京關係惡化，中美間諜戰愈演愈烈。（取材自Pixabay圖庫）
隨著華府和北京關係惡化，中美間諜戰愈演愈烈。（取材自Pixabay圖庫）

中美間諜戰愈演愈烈，美國本月初逮捕兩名涉嫌向中國提供機密的華裔海軍水兵，北京當局隨後出重拳密集反擊，繼11日宣布破獲美國中央情報局(CIA)間諜案、逮捕 1人後，21日再公布查獲一起中情局間諜案，稱此次被策反的嫌犯是某國家部委幹部。

觀察者網報導，據微信公眾號「國家安全部」21日消息，近日，國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案。

消息稱，犯罪嫌疑人郝某，1984年1月生，「係我某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，泰德通過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付『稿費』，郝某答應泰德要求。泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。」

消息並稱，「郝某留學期滿前，李軍亮明美國中央情報局東京站人員身分，對郝某實施策反，要求其回國後進入我核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。」

消息指出，郝某回中國後，按照中情局要求設法進入國家部委工作，在境內與中情局人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其開展審查。目前此案正在偵辦中。

在此之前，「國家安全部」公眾號於11日發布消息，稱近期，國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案。犯罪嫌疑人曾某，1971年7月生，係中國軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某被單位公派至義大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某結識。

據報導，隨著雙方交往深入，塞斯向曾某亮明中央情報局羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍事方面敏感信息。曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜經費。消息稱，目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

BBC中文網報導，美國官員8月3日表示，兩名美國海軍水兵因涉嫌向中國提供軍事情報而被捕。其中一名22歲、已經歸化為美國公民的魏金超（Jinchao Wei Thomas；音譯）被美國指控密謀將國防機密信息給了中國特工。另外一名26歲的美國海軍下士趙文恆（Wenheng Zhao Patrick；音譯），因為接受金錢換取敏感照片和視頻而被美方逮捕。

中國國家安全機關宣布又破獲一起美國中央情報局間諜案。圖為中情局總部。(路透資料照...
中國國家安全機關宣布又破獲一起美國中央情報局間諜案。圖為中情局總部。(路透資料照片)

間諜 中央情報局 義大利

上一則

地產商SOHO中國也爆雷 欠稅19.8億 恐出現交叉違約

下一則

退幕後操控？南華早報：習近平有意放權親信下達重大決定

延伸閱讀

北京破獲美CIA間諜案 39歲國家部委幹部留日時遭策反

北京破獲美CIA間諜案 39歲國家部委幹部留日時遭策反
CIA曝神祕數字 覆誦「55515」痛感會消失

CIA曝神祕數字 覆誦「55515」痛感會消失
西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊

西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊
覆誦數字可降低痛感？ CIA解密文件意外曝光神秘招式

覆誦數字可降低痛感？ CIA解密文件意外曝光神秘招式

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥