中國密集揮重拳：又破CIA間諜案 部委幹部被滲透

隨著華府和北京關係惡化，中美間諜戰愈演愈烈。（取材自Pixabay圖庫）

中美間諜 戰愈演愈烈，美國本月初逮捕兩名涉嫌向中國提供機密的華裔海軍水兵，北京當局隨後出重拳密集反擊，繼11日宣布破獲美國中央情報局 (CIA)間諜案、逮捕 1人後，21日再公布查獲一起中情局間諜案，稱此次被策反的嫌犯是某國家部委幹部。

觀察者網報導，據微信公眾號「國家安全部」21日消息，近日，國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案。

消息稱，犯罪嫌疑人郝某，1984年1月生，「係我某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，泰德通過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付『稿費』，郝某答應泰德要求。泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。」

消息並稱，「郝某留學期滿前，李軍亮明美國中央情報局東京站人員身分，對郝某實施策反，要求其回國後進入我核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。」

消息指出，郝某回中國後，按照中情局要求設法進入國家部委工作，在境內與中情局人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其開展審查。目前此案正在偵辦中。

在此之前，「國家安全部」公眾號於11日發布消息，稱近期，國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案。犯罪嫌疑人曾某，1971年7月生，係中國軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某被單位公派至義大利 留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某結識。

據報導，隨著雙方交往深入，塞斯向曾某亮明中央情報局羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍事方面敏感信息。曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜經費。消息稱，目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。