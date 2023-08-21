英媒：中國躲制裁 供俄羅斯軍機、關鍵金屬

英國每日電訊報調查發現，中國正協助俄羅斯裝備直升機、無人機、光學瞄準儀器等，並提供用於國防工業的關鍵金屬。圖為蘇愷35戰機。(美聯社)

中國一向聲稱在俄烏戰爭中保持中立，批評美國和西方國家軍援烏克蘭 是「火上加油」行為，中國還試圖主導俄烏和談。不過，英國每日電訊報（Daily Telegraph）調查發現，俄烏戰爭爆發以來，中國一直向俄羅斯 提供直升機、無人機、光學瞄準具和國防工業所用的關鍵金屬。

美國之音報導，每日電訊報引述貿易數據統計公司「複雜經濟觀察站」（OEC）和開源信息研究機構「全球摩爾法」的數據指出，自從俄烏戰爭爆發以來，中國向俄羅斯出口的具有潛在軍事用途的物資大幅增加。不過，中國向俄羅斯出口的這些物資通常被認定為軍民兩用，這就可以讓北京 打著民用的旗號合法地與俄羅斯進行貿易。

調查發現，中國一家無人機生產廠商在俄烏戰爭爆發前一個星期，向俄羅斯出口了1000套軍民兩用類別下的無人機系統。這些無人機是運送給名為「薩姆森」（Samson）的俄羅斯公司的，而薩姆森公司自稱是一家兒童玩具批發商，但就像其他許多從事軍民兩用商品進口業務的俄羅斯公司一樣，這可能就是一個空殼公司，因為登記在公司名下的資產只有區區1萬盧布(約765人民幣、105美元)。

而「全球摩爾法」公司引述中國貿易數據查詢平台「外貿邦」的數據指出，中國汕頭鴻鵠塑料有限公司去年1、2月間，也向俄羅斯提供了至少1000架無人機。

報導稱，俄烏戰爭爆發四天後，中國煙台的九九九空中救護有限公司向俄羅斯運送了兩架直升機，而另一家天津的飛行公司則在俄烏戰爭爆發後向俄羅斯轉移了兩架空客生產的直升機。

每日電訊報說，俄羅斯的接收方是烏拉爾直升機公司，該公司的主要客戶則是已經被部署到烏克蘭的俄羅斯國民警衛隊，其指揮官還曾長期擔任俄羅斯總統普京的貼身保鏢。

自2022年年初至今年第一季度，中國公司還向50多家俄羅斯公司出售了光學瞄準具。俄羅斯進口光學瞄準具的價值2022年比前一年幾乎翻了一番，達到250萬美元。根據「全球摩爾法」公司的研究，中國義烏沃傑光學儀器公司出口的光學瞄準具最多，高達2500套，接收方則是俄羅斯CEK公司，而這家俄羅斯公司以前曾向俄羅斯聯邦內政部供應過瞄準具和夜視儀。

據報導，「全球摩爾法」的研究還發現，中國為了躲避制裁，還通過印度和哥斯大黎加等國向俄羅斯轉運出口渦輪噴氣發動機以及雷達導彈導航系統。

貿易數據顯示，俄羅斯從中國進口的對生產武器裝備至關重要的原材料和零部件也急劇增加。中國在2022年向俄羅斯出口了價值1800萬美元的鈦合金產品，比一年前幾乎翻了一番。