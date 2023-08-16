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日本二戰投降78周年 新華社：警惕新軍國主義

中國新聞組／北京16日電
南京大屠殺倖存者後代代表，15日撞響和平大鐘。（新華社）
南京大屠殺倖存者後代代表，15日撞響和平大鐘。（新華社）

2023年8月15日是日本二戰期間宣布無條件投降的78周年紀念日，截至目前，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊在世的倖存者僅剩39人，平均年齡超過93歲。官媒新華社刊文稱，警惕日本新軍國主義動向，並指去年以來，岸田政府對安保外交政策進行重大調整，將日本推上放棄和平主義、重歸軍國主義的歧途。

針對日本首相岸田文雄昨以私人名義向靖國神社供奉祭祀費，中國外交部發言人汪文斌回應，78年前的8月15日，日本宣布無條件投降，將永遠銘刻在中華民族和人類正義事業的史冊上。靖國神社供奉有二戰甲級戰犯，日本政要動向再次反映日方對待歷史的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

他強調，中方敦促日方認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

至於日本前首相麻生太郎的涉台言論，汪文斌稱，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。中方已就日本的個別政客言論，向日方提出嚴正交涉。

新華社文章指出，岸田政府自去年底以來，先後打破多項禁忌，實際架空了和平憲法，實現了軍事鬆綁。透過新版國家安全保障戰略等安保政策文件，謀求獲得對敵基地攻擊能力、突破和平憲法約束和「專守防衛」承諾，標誌著戰後日本安全保障政策的重大轉變。文章還指控日本渲染「台灣有事」，煽動地區緊張。

文匯報報導，「南京永遠不會忘記——南京大屠殺歷史記憶傳承主題活動」15日在南京大屠殺遇難同胞紀念館公祭廣場和「南京大屠殺史實展」展區舉行。

15日上午8時15分，王素明老人的女兒徐宏和女婿夏天行、楊靜秋老人的外孫女周肖燕、黃桂蘭老人的重外孫女陶心怡等12名南京大屠殺倖存者後代撞響和平大鐘13響。上午9時，紀念館為近期去世的倖存者阮秀英、楊靜秋、高恒發舉行熄燈儀式後，第二批10名南京大屠殺倖存者後代接過「南京大屠殺歷史記憶傳承人」證書，接力傳承歷史記憶、傳播歷史真相。

「南京永遠不會忘記——南京大屠殺歷史記憶傳承主題活動」15日在侵華日軍南京大屠殺...
「南京永遠不會忘記——南京大屠殺歷史記憶傳承主題活動」15日在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館公祭廣場和「南京大屠殺史實展」展區舉行。圖為南京大屠殺幸存者後代撞響和平大鐘。（中新社）
「南京永遠不會忘記——南京大屠殺歷史記憶傳承主題活動」15日在侵華日軍南京大屠殺...
「南京永遠不會忘記——南京大屠殺歷史記憶傳承主題活動」15日在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館公祭廣場和「南京大屠殺史實展」展區舉行。紀念館為近期去世的幸存者舉行熄燈儀式，熄燈儀式上舉行第二批「南京大屠殺歷史記憶傳承人」證書頒證儀式。（中新社）

日本 靖國神社 岸田文雄

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