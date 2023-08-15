李尚福隔4月又赴俄 4點質疑此行突然：上飛機才宣布

李尚福隔四個月再度訪俄受到關注。(取材自財新網/視覺中國圖)

中美緊繃，中俄更緊密之際，中國國防部 長李尚福繼4月出訪俄羅斯，僅僅四個月之後，在8月14日再次前往莫斯科，是落實「聯俄抗美」還是扮演俄烏和平調停人？引出許多疑問。

法廣網指出，李尚福第一次訪俄是在今年出任防長不久後的4月16日，除會晤俄羅斯國防部長蕭依古，還在克里姆林宮受到總統普亭高規格款待，他在那次訪問中誓言加強中俄軍事合作。

僅僅四個月之後李尚福再赴莫斯科。據報導，時政評論人士馬聚推文指出此行四點質疑：「一，坐上飛機才對外公布；二，這場會議之前並未公開；三，要見蕭依古還要見誰；四，為何要前往白俄羅斯 見盧卡申科」；「習近平派他去落實聯俄抗美？總之此行很突然。」

報導指出，李尚福訪俄受關注的主要原因，是俄羅斯在烏克蘭戰場陷入泥淖，急需軍備和物質支援，西方早已警告中國，如果提供俄羅斯軍備物資將受嚴厲制裁；李尚福在如此短的時間內往訪莫斯科，會不會是與俄方密商，以某種形式提供軍援，是西方國家的重大疑問。

中國軍方親俄拒美，在李尚福身上有最明確的體現。報導指出，6月初，新加坡香格里拉年度安全對話，美國國防部長提出與同時出席的李尚福在會議空檔會晤，遭到拒絕。

報導指出，不過中國面臨的局面也很不樂觀，除中美關係，最嚴重問題是經濟衰退，外資大幅撤出。分析人士認為，中方此刻更需要的是與西方溝通，如果軍援俄羅斯坐實，中國與西方的全面脫鉤也將成為現實。

但有法媒指出，儘管俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北京 與莫斯科的關係仍緊密如舊。俄烏戰爭開始前三周，中國國家主席習近平與普亭在北京宣布雙方合作無上限，北京後來對這句話的表述越來越隱晦，不久前被解除外交部長職務的秦剛曾有意淡化，說中俄關係「無上限有底線」，但西方國家對習近平的親俄情結已有深度了解。

至於北京會不會對俄羅斯和西方採取明暗兩手，一方面扮演和平調停人角色，任命李輝為特使在俄烏之間穿梭；一方面派遣李尚福訪俄「聯俄抗美」，值得打個問號。