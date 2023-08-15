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中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

記者賴錦宏／綜合報導
俄國防長蕭依古（左）4月和中國防長李尚福（中）在莫斯科會面。（歐新社）
俄國防長蕭依古（左）4月和中國防長李尚福（中）在莫斯科會面。（歐新社）

中國國防部昨天宣布，國務委員兼國防部長李尚福昨天赴俄羅斯，參加莫斯科國際安全會議，並將訪問白俄羅斯。針對中俄近期軍事交流頻繁，國防部稱，中俄兩軍合作公開透明。另有外媒關注普亭是否10月訪華？中國外交部未有具體回應。

國防部發言人吳謙昨天宣布，應俄羅斯國防部長蕭依古、白羅斯國防部長赫列寧邀請，李尚福於8月14日至19日赴俄羅斯，出席第11屆莫斯科國際安全會議，並將訪問白羅斯。

在俄期間，李尚福將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門高層；訪白俄羅斯期間，將與白俄羅斯國家和軍隊高層會見、會談，參訪軍事單位。

李尚福今年7月曾在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫，並表示希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演、聯巡、聯賽，拓展專業領域務實合作。

中俄兩軍7月下旬舉行第三次海上聯合巡航，日方表示，中俄艦艇編隊經宗谷海峽進入鄂霍次克海，日本海上自衛隊派艦機跟蹤監視。美眾議院軍事委員會主席稱，中俄海軍編隊在阿拉斯加附近進行聯合巡航旨在「恐嚇」美國。

吳謙回應，此次海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，全程位在公海航行，行動不針對第三方。日方近距離跟蹤監視是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件，敦促日方停止毫無實際意義的干擾。

另據環球網報導，中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上被記者問到李尚福此次訪俄，對中國有何重要意義時，並未直接回答問題。

而對於有官員稱，俄羅斯總統普亭計畫10月訪問中國，汪文斌則稱，中俄兩國元首一直通過各種方式進行戰略溝通，議題豐富全面。雙方高層交往有序開展，就兩國合作和共同關心的問題廣泛交流。雙方將繼續在兩國元首的戰略引領下推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。並未證實或否認普亭的訪問傳言。

白俄羅斯 國防部 普亭

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