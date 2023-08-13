歐美領袖迴避一帶一路峰會？ 環時：根本沒邀請、別自作多情

中國13日舉辦一帶一路高峰論壇，外媒稱歐洲領導人多迴避與會，其中包括義大利總理梅洛尼。圖為上個月梅洛尼訪美時，與拜登會談。（路透）

中國將於10月舉行「一帶一路 」國際論壇，歐美媒體多次報導分析西方國家領導人今年將不會出席。對此，中國官媒「環球時報」引述「知情人士」說法稱，發達國家領導人本就不在邀請之列，西方媒體「大可不必自我貼金」。

環時報導，有美媒近日宣稱，「答應與會（第三屆一帶一路國際合作高峰論壇）的外國官員目前不及預期」，歐洲也「迴避」參加本屆論壇，例如法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、義大利 總理梅洛尼等，暫未有出席論壇的計畫。

報導引述一名熟悉論壇籌備情況的知情人士11日表示，共建一帶一路的參與方以發展中國家為主，論壇邀請的絕大多數是發展中國家領導人，「迴避與會」的說法並不成立；「一些西方媒體和個別人士大可不必自我貼金、自作多情，高峰論壇的成功與否不取決於發達國家與會的數量」。

該知情人士說，中方還在統籌考慮論壇的邀請名單，「有的國家領導人可以參加本屆論壇，有的可以參加下一屆」，雖然中方尚無計畫邀請西方發達國家領導人與會，但若這些國家的其他人希望參加，中方持開放歡迎的態度。

今年是一帶一路倡議提出十周年。北京 外國語大學國際關係學院教授宋微表示，中方將藉第三屆一帶一路國際合作高峰論壇的契機，與有關各方一道推動「一帶一路」取得更豐碩的成果，並為全球經濟復甦和可持續發展注入新動能。

宋微表示，一帶一路倡議是中國發起、各方共建、世界共享的優質公共產品，中方從不把自己的想法強加於人，更不夾帶地緣政治私貨。作為開放包容的國際合作平台，一帶一路推動的是更加包容、普惠、平衡的全球共同發展。