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菲趁亂出「艦」招? 中媒：擱淺24年破船該拖走了

中國新聞組／北京9日電
1999年，菲軍方把廢棄軍艦拖至仁愛礁擱淺。（路透資料照片）
1999年，菲軍方把廢棄軍艦拖至仁愛礁擱淺。（路透資料照片）

中菲仁愛礁爭議升溫，中媒梳理菲律賓「馬德雷山號」坐灘24年的歷史指出，「菲律賓耍無賴」。1999年以技術故障擱淺為由，坐灘於此。經兩國多次交涉，菲國承諾過會拖走這艘船，但實際行動卻恰恰相反。中媒下標表示：菲破船到了該拖走的時候了。

新民周刊報導，1999年5月9日，菲律賓海軍馬德雷山號擱淺仁愛礁後，以缺乏零部件為由回應中國拖船要求。時任菲律賓外長西亞松和總統辦公室主任來妮海索斯一再承諾菲律賓會拖走船。

2003年9月，菲律賓開始在馬德雷山號周圍修建設施。在中方嚴正交涉後，菲律賓當時的代理外長埃卜達林承諾，菲律賓無意在仁愛礁上修建設施。

可在艾奎諾三世繼任菲律賓總統以後，菲律賓外交部竟然發表聲明稱，菲律賓使用坦克登陸艦在仁愛礁坐灘，就是為了“將該軍艦作為菲律賓政府的永久設施部署在仁愛礁。

報導指出，菲2艘運補船和2艘海警船8月5日未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔阻，在多次警告無果的情況下，通過水砲示警。

新民周刊署名評論指出，如果菲律賓方面能認清形勢，就該明白，「在中國仁愛礁的菲律賓破船，到了該拖走的時候了！」

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