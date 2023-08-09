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世大運閉幕 四川省省長黃強：成都成就夢想

中國新聞組／北京9日電
亮眼的紅色披風、顏色各異的臉譜、靈活多變的姿勢，亮相閉幕式的川北大木偶變臉，讓人驚嘆。 (新華社)
亮眼的紅色披風、顏色各異的臉譜、靈活多變的姿勢，亮相閉幕式的川北大木偶變臉，讓人驚嘆。 (新華社)

成都第31屆世界大學生夏季運動會閉幕禮8日於成都露天音樂公園舉行，隨著國際大學生體育聯合會代理主席雷諾艾德宣布賽事閉幕，本屆大運會亦宣告正式結束，下一屆比賽將於2025年在德國舉行。

來源：YouTube

香港文匯報報導，成都大運會於8日舉行閉幕禮，組委會執行主席、四川省省長黃強致辭時形容，大運會是一場青春、團結、友誼和文化交流的盛會，成都成就了夢想，中國人民亦願意同世界人民攜手開創更美好的未來。其後，國際大學生體育聯合會代理主席雷諾艾德宣布賽事閉幕。

世界大學生運動會閉幕式8日在成都露天音樂公園舉行。圖為代表團旗幟及標識牌入場。(...
世界大學生運動會閉幕式8日在成都露天音樂公園舉行。圖為代表團旗幟及標識牌入場。(中新社)

在閉幕禮後段，隨著國際大學生體育聯合會會旗降下，大會進行會旗交接儀式，由2025年下屆主辦城市德國萊茵-魯爾都會區的代表接過會旗。

據報導，閉幕式有多個亮點，其一是閉幕式舞台以「手機」為設計元素，手機視窗高低錯落，並創造性增設一名「大運拍客」，完成一場全球聯動的青春「直播」。另一亮點是整場閉幕式，公園城市的線索就像一個個「彩蛋」埋在細節中，被譽為「植物界的大熊貓」的裸眼3D珙桐樹將在舞台上展現蓬勃的生命力，距今已經1000多年前的「蜀川勝概圖」呈現在舞台之上。另外在閉幕式上，導演組將利用技術手段讓東漢時期的說唱俑在舞台上復活，同時，流行女團歌者將與說唱俑夢幻聯動，來一場古今和鳴。

世界大學生運動會閉幕式8日在成都露天音樂公園舉行。圖為暖場表演。(中新社)
世界大學生運動會閉幕式8日在成都露天音樂公園舉行。圖為暖場表演。(中新社)

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