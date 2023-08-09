世大運閉幕 四川省省長黃強：成都成就夢想

亮眼的紅色披風、顏色各異的臉譜、靈活多變的姿勢，亮相閉幕式的川北大木偶變臉，讓人驚嘆。 (新華社)

成都第31屆世界大學生夏季運動會閉幕禮8日於成都露天音樂公園舉行，隨著國際大學生體育聯合會代理主席雷諾艾德宣布賽事閉幕，本屆大運會亦宣告正式結束，下一屆比賽將於2025年在德國 舉行。

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香港 文匯報報導，成都大運會於8日舉行閉幕禮，組委會執行主席、四川省省長黃強致辭時形容，大運會是一場青春、團結、友誼和文化交流的盛會，成都成就了夢想，中國人民亦願意同世界人民攜手開創更美好的未來。其後，國際大學生體育聯合會代理主席雷諾艾德宣布賽事閉幕。

世界大學生運動會閉幕式8日在成都露天音樂公園舉行。圖為代表團旗幟及標識牌入場。(中新社)

在閉幕禮後段，隨著國際大學生體育聯合會會旗降下，大會進行會旗交接儀式，由2025年下屆主辦城市德國萊茵-魯爾都會區的代表接過會旗。