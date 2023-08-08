中水砲干擾菲船 分析：試探美防務承諾底線

菲律賓海岸防衛隊發布照片，顯示中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國補給船隊。（美聯社）

中國海警船最近在南中國海爭議海域以水砲攻擊一艘菲律賓補給船，讓地區緊張局勢升級；據美國之音報導，分析人士指出，這是中國以「灰色地帶」的手法測試美國啟動「美菲互防衛條約」的決心，也試探美國的底線。

中國海警船2021年11月也曾用水砲逼迫前往托馬斯淺灘的菲律賓補給船掉頭，此外，中國今年2月曾用軍用級雷射（激光）照射向運送補給島礁的菲律賓船隻，美國當時也曾表示，在南中國海對菲律賓武裝部隊、公眾船隻和飛機的武裝攻擊，將觸發美國依據美菲互防條約履行防務承諾。

美菲自1951年起就簽署有「共同防禦條約」，近年來多次強調，對菲律賓船隻的武裝襲擊可能會讓美國啟動兩國間的這一條約。據報導，華盛頓在這次事件後再次發出警告，如果菲律賓的公共艦艇和軍隊在包括南中國海在內的地區受到武裝襲擊，美國有義務保衛盟友。

總部位於華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞 項目副研究員安德烈卡·納塔萊加瓦（Andreyka Natalegawa）指出，最近美菲同盟試圖澄清何種情況下互防條約生效，他說，當前的關鍵詞是「武裝襲擊」；然而，使用水砲或雷射指示器，是否有資格觸發這些事件存在一些模糊性，這正是中國的意圖。

「他們在『灰色地帶』內操作，處於直接武裝衝突的閾值之下，但仍然以有效干擾菲律賓船隻。」納塔萊加瓦說，他表示，在此階段，他無法確定類似事件是否會直接導致互防條約的啟動或類似的回應。

美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任卡爾·舒斯特(Carl Schuster)指出，中國此舉還意在阻止美國與菲律賓以及其他東南亞國家之間不斷擴大的防務合作關係，並試探美國的底線；「中國對菲律賓補給船使用水砲的襲擊是一次測試，旨在確定在美國政府強烈反應之前，中國可以逃脫多少責任。」