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倫敦塗鴉牆被抹白塗24字紅色口號 讓人「1秒回到中國」

中國新聞組／北京8日電
倫敦紅磚巷塗鴉牆被中國留學生漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，引發爭議。(取材自X平台)
倫敦紅磚巷塗鴉牆被中國留學生漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，引發爭議。(取材自X平台)

英國倫敦知名塗鴉牆紅磚巷近日遭中國留學生將兩面牆刷白，寫上24個中國社會主義核心的顯眼大紅字，不只在倫敦引發討論，也在中國網路平台掀起兩極反應，有網友稱「一秒回到中國」。這起塗鴉不僅挨罰800英鎊（約7300人民幣），活動策劃者「一鵲」表示受到網暴和死亡威脅，他強調自己是愛國者，但非粉非黑，只是用「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。

法國廣播電台報導，一群中國留學生將紅磚巷2牆面塗白，寫上顯眼的「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個簡體紅色大字。雖然紅磚巷塗鴉並不違法，但由於牆上已有許多知名作品，有一幅據悉還是去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，這次卻被一併蓋過，因而引發爭議。

不少人批評「英國首都街道一秒變中國農村」、「一次滿分文化輸出，完美強化負面印象」、「真的不好看，將一面牆變成過去農村的樣子」。然而，也有不少中國民眾力挺，認為「這個行為不違法，我建議他在國內也這麼幹」、「建議這位寫簡體中文的塗鴉人加上英文，以便大多數英國人理解作品的精神」。

BBC報導指出，根據參與者曬出的影片，約9名年輕人噴塗，一張罰單照片顯示，他們似乎還因「塗鴉和胡亂張貼海報」，被執法人員開出800英鎊罰單。

該活動策劃者、英國皇家藝術學院的中國留學生「yiqueart一鵲（網名）表示，他在事後收到很多指責，但該事件的發酵和他「想表達的並無任何關係」。他在周一發表聲明，指自己並無政治立場，作品被上升到反應兩股極端思維對他的迫害上，他說他很愛他的國家，但這不代表他沒有權利批判。

「我既不是『小粉紅』，也不是『高級黑』，既不是要批判中國，也不是無腦地喜歡中國來詆譭外國的思想，希望自己更能站在中間，（讓作品）產生兩種不同文化的碰撞。」

據港媒報導，一鵲展示其小紅書、Instagram收到的大量攻擊私訊，「目前壓力挺大的，我的家人、（活動）團隊都受到網暴。」有許多粗言穢語謾罵、詛咒，包括「香港團體要購買我的頭顱」、父母被起底和騷擾等，因為爭議太大，小紅書官方已撤銷他的帳號。

一鵲說團隊準備開一個公眾號，把所有東西，包括被網暴的信息和內容都放進去，作為作品的一部分來發布。

倫敦街頭紅磚塗鴉牆原貌。(取材自小紅書)
倫敦街頭紅磚塗鴉牆原貌。(取材自小紅書)

中國留學生 小紅書 皇家

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