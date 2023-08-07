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倫敦塗鴉牆被留學生寫24字 網：1秒變中國

中國新聞組╱北京7日電
倫敦紅磚巷塗鴉牆被中國留學生漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，引發爭議。(取材自X平台)
倫敦紅磚巷塗鴉牆被中國留學生漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，引發爭議。(取材自X平台)

英國倫敦紅磚巷是世界知名的塗鴉牆，近日卻傳出中國留學生將紅磚巷兩面牆都刷白，還寫上24個顯眼的大紅字，灌輸中國社會主義核心價值觀，不只在倫敦引發討論，也在中國網路平台掀起兩極反應，有網友笑稱看了讓人「一秒回到中國」。

來源：YouTube

法國廣播電台報導，一群中國留學生將紅磚巷的牆面大面積塗白，寫上顯眼的「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個簡體紅色大字。雖然紅磚巷塗鴉並不違法，但由於牆上已有許多知名作品，有一幅據悉還是去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，這次卻被一併蓋過，因而引發爭議。

不少人批評「英國首都街道一秒變中國農村」、「一次滿分文化輸出，完美強化負面印象」、「那個倫敦塗鴉牆真的好丟人啊」、「真的不好看，將一面牆變成了過去農村的樣子」。然而，也有不少中國民眾力挺，認為「這個行為不違法，我建議他在國內也這麼幹」、「建議這位寫簡體中文的塗鴉人加上英文，以便大多數英國人理解作品的精神」。

作者之一「yiqueart一鵲」直言動機：「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由，讓我們看看這會碰撞出什麼。」

除了議論，也有人在以行動反擊，不少倫敦網友前往塗鴉牆進行二次創作，他們在「民主」「自由」前面加上「沒有」二字，在「文明」「和諧」前面添上「不」字等等。

倫敦街頭紅磚塗鴉牆原貌。(取材自小紅書)
倫敦街頭紅磚塗鴉牆原貌。(取材自小紅書)

中國留學生

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