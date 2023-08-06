我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

海南艦長罕受訪：當拳頭維護國家

記者黃國樑／綜合報導
解放軍海軍兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉（左二）。（取材自環球網）
解放軍海軍兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉（左二）。（取材自環球網）

中國075型兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉近日罕見受訪，稱當下中國海軍正經歷一次轉型，努力建設世界一流海軍，海南艦作為重要的新質作戰力量，維護國家統一的拳頭，勢必要打造成優質戰鬥力，確保「我們能夠隨時在世界各海域執行國家所需要的任何任務，國家利益所致，海南艦航跡必達」。

環球時報報導，在出任海南艦艦長之前，張美玉先後在襄樊艦、三亞艦等多型驅護艦任職，並擔任三亞艦艦長，參加過亞丁灣護航、中外聯合演習，實彈射擊演練等30餘項重大任務。

報導稱，如果把艦艇這個大家族看成武林江湖，驅護艦更像是藝高人膽大的「獨行俠」。相較而言，海南艦更像一個「矩陣」，張美玉說，「海南艦看似一艘艦，但實質是一個團隊作戰，對我而言有三方面的挑戰。首先，我需要全面了解海南艦自身的情況，其中我對登陸和航空專業都比較陌生，是全新的領域；其次，作為搭載平台，海南艦搭載了氣墊艇、裝甲車、直升機等，因此還要掌握『合作夥伴』的相關情況，做到齊頭並進；第三，兩棲攻擊艦不會單獨行動，是編隊出擊，因此要和編隊成員中的驅、護艦以及其他軍兵種協同作戰。」

報導稱，張美玉畢業於清華大學精密儀器系機械工程及其自動化專業。

張美玉去年2022年接任海南艦艦長，在不到一年的時間裡，張美玉帶領全艦官兵順利通過了兩次全訓考核。據報導，張美玉的「中國速度」令艦員震驚。環時訪問了海南艦副艦長馬書偉，他表示，「艦長上艦時間還不足一年，但他對艦上近千個艙室、幾百名官兵都很熟悉，對於艦艇各項數據都了然於心，專業知識甚至比本專業艦員都掌握得更清楚。」

中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦。（取材自環球網）
中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦。（取材自環球網）

上一則

無懼美國施壓？ 南非：續用華為

下一則

送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

延伸閱讀

涉收賄洩漏軍事機密給中國 美海軍2華裔水兵被捕

涉收賄洩漏軍事機密給中國 美海軍2華裔水兵被捕
又有新動作 解放軍東部戰區海軍艦艇赴東海實彈演練

又有新動作 解放軍東部戰區海軍艦艇赴東海實彈演練
日本防衛省：中俄第三次海上聯巡 共10艦穿越宗谷海峽

日本防衛省：中俄第三次海上聯巡 共10艦穿越宗谷海峽
中俄第3次海上聯合巡航 已在日本海開始

中俄第3次海上聯合巡航 已在日本海開始

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍