海南艦長罕受訪：當拳頭維護國家

解放軍海軍兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉（左二）。（取材自環球網）

中國075型兩棲攻擊艦海南艦艦長張美玉近日罕見受訪，稱當下中國海軍正經歷一次轉型，努力建設世界一流海軍，海南艦作為重要的新質作戰力量，維護國家統一的拳頭，勢必要打造成優質戰鬥力，確保「我們能夠隨時在世界各海域執行國家所需要的任何任務，國家利益所致，海南艦航跡必達」。

環球時報報導，在出任海南艦艦長之前，張美玉先後在襄樊艦、三亞艦等多型驅護艦任職，並擔任三亞艦艦長，參加過亞丁灣護航、中外聯合演習，實彈射擊演練等30餘項重大任務。

報導稱，如果把艦艇這個大家族看成武林江湖，驅護艦更像是藝高人膽大的「獨行俠」。相較而言，海南艦更像一個「矩陣」，張美玉說，「海南艦看似一艘艦，但實質是一個團隊作戰，對我而言有三方面的挑戰。首先，我需要全面了解海南艦自身的情況，其中我對登陸和航空專業都比較陌生，是全新的領域；其次，作為搭載平台，海南艦搭載了氣墊艇、裝甲車、直升機等，因此還要掌握『合作夥伴』的相關情況，做到齊頭並進；第三，兩棲攻擊艦不會單獨行動，是編隊出擊，因此要和編隊成員中的驅、護艦以及其他軍兵種協同作戰。」

報導稱，張美玉畢業於清華大學精密儀器系機械工程及其自動化專業。