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中澳關係回溫 中提早2年結束制裁澳洲大麥

中國新聞組／北京5日電
中國商務部4日宣布，自2023年8月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。圖為位於澳洲的大麥田正在收割。（Getty Images）
中國商務部4日宣布，自2023年8月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。圖為位於澳洲的大麥田正在收割。（Getty Images）

中國商務部4日公告稱，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。決定自今年8月5日起，終止對原產於澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。此一決定讓原訂5年的制裁期限，提前近兩年結束。

2020年中澳之間的外交與貿易衝突臻於高峰，中國對澳洲進口產品進行全面制裁，其中即包括以澳洲政府對於大麥業者進行補貼為由，對超過80%的澳洲大麥課徵高額反傾銷與反補貼稅，當時的澳洲總理莫里森還為此狀告WTO，尋求貿易爭端訴訟。

除大麥外，中國也禁止或縮減澳洲的紅酒、大麥、煤礦、木材與龍蝦進口。

自去年5月左派的總理艾班尼斯上台組閣後，積極尋求與中國和解，雙方關係自谷底回升。這次取消大麥反傾銷稅，是中澳關係恢復正常的重要指標。

環球網引述法媒報導，澳洲方面對這一決定表示歡迎，澳洲外交部在一份聲明中表示：「我們對這一結果表示歡迎，這為我們的大麥出口商重新進入中國市場鋪平道路，澳洲生產商和中國消費者都獲益。」澳洲外交部網站官方消息稱，外長黃英賢在這份聲明中還表示，取消關稅意味著澳洲現在將「叫停」就中國對澳大麥徵收關稅問題向世界貿易組織提起的訴訟。

中國國際貿易學會專家委員會副主任李永指出，取消「雙反」後，澳洲大麥出口中國市場預期將轉好，於中澳都將有益。李永說，中澳關係處於企穩向好的重要發展節點，雙方應尊重彼此核心利益，共同推動經貿關係向前發展。

澳洲 關稅 商務部

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