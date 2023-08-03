世大運雙槓塌 美國選手險摔 官方：教練員未扣上鎖柄

世界大學運動會1日舉行體操項目資格賽暨團體決賽，一名美國選手在做雙槓項目熱身時，雙槓突然「塌了」，（視頻截圖）

世界大學運動會正在中國四川省成都舉行，1日體操項目資格賽暨團體決賽期間，一名美國選手在進行雙槓項目熱身時，竟出現雙槓突然「塌了」的情況，引發熱議。對此，成都世大運官方2日發布情況說明，表示運動員 未受傷，器材也沒有問題，事發系因教練員調整雙槓槓距後，未扣上雙槓的一頭鎖柄所致。

據成都世大運發布，8月1日下午3點26分左右，東安湖體育公園多功能體育館，一名運動員在進行雙槓項目熱身時，其中一根雙槓一頭突然下沉，經檢查，運動員未受傷。

通報稱，事情發生後，器材商立即對器材進行了恢復。競賽部門第一時間調取現場視頻，並提交給本次體操項目技術主席和男子技術代表查驗，經他們審核後，確認為教練員調整雙槓槓距後未扣上雙槓的一頭鎖柄，導致了該情況發生。

通報還解釋，根據規則，體操項目雙槓和鞍馬可以根據運動員自身情況，由各參賽隊教練自行對雙槓槓距和鞍馬環距進行調整。賽後，賽會組織器材商對器材進行了檢查，器材是安全的。

另，成都世大運說，根據規定，本著對運動員有利的原則，男子技術代表將該名運動員調整到本組最後一位上場，他順利完成了比賽。目前第一天資格賽暨團體決賽已經順利完結。

另據網易體育，1日下午，參加成都世大運的美國體操運動員，在使用雙槓中發生突然塌了的意外，引發熱議。網傳影片內容顯示，該體操運動員是在騰空後抓槓時，雙槓左側突然下塌，觀眾驚呼，所幸選手最後平穩落地，並無大礙。

有在現場的觀眾稱，幸好沒有發生意外，後面捷克上場時，捷克的教練還專門針對性檢查了一次，之後的比賽還是很順利的。