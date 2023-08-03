我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

世大運雙槓塌 美國選手險摔 官方：教練員未扣上鎖柄

記者陳政錄／綜合報導
世界大學運動會1日舉行體操項目資格賽暨團體決賽，一名美國選手在做雙槓項目熱身時，雙槓突然「塌了」，（視頻截圖）
世界大學運動會1日舉行體操項目資格賽暨團體決賽，一名美國選手在做雙槓項目熱身時，雙槓突然「塌了」，（視頻截圖）

世界大學運動會正在中國四川省成都舉行，1日體操項目資格賽暨團體決賽期間，一名美國選手在進行雙槓項目熱身時，竟出現雙槓突然「塌了」的情況，引發熱議。對此，成都世大運官方2日發布情況說明，表示運動員未受傷，器材也沒有問題，事發系因教練員調整雙槓槓距後，未扣上雙槓的一頭鎖柄所致。

據成都世大運發布，8月1日下午3點26分左右，東安湖體育公園多功能體育館，一名運動員在進行雙槓項目熱身時，其中一根雙槓一頭突然下沉，經檢查，運動員未受傷。

通報稱，事情發生後，器材商立即對器材進行了恢復。競賽部門第一時間調取現場視頻，並提交給本次體操項目技術主席和男子技術代表查驗，經他們審核後，確認為教練員調整雙槓槓距後未扣上雙槓的一頭鎖柄，導致了該情況發生。

通報還解釋，根據規則，體操項目雙槓和鞍馬可以根據運動員自身情況，由各參賽隊教練自行對雙槓槓距和鞍馬環距進行調整。賽後，賽會組織器材商對器材進行了檢查，器材是安全的。

另，成都世大運說，根據規定，本著對運動員有利的原則，男子技術代表將該名運動員調整到本組最後一位上場，他順利完成了比賽。目前第一天資格賽暨團體決賽已經順利完結。

另據網易體育，1日下午，參加成都世大運的美國體操運動員，在使用雙槓中發生突然塌了的意外，引發熱議。網傳影片內容顯示，該體操運動員是在騰空後抓槓時，雙槓左側突然下塌，觀眾驚呼，所幸選手最後平穩落地，並無大礙。

有在現場的觀眾稱，幸好沒有發生意外，後面捷克上場時，捷克的教練還專門針對性檢查了一次，之後的比賽還是很順利的。

運動員

上一則

防青少年沉迷 網信辦網路管控升級「未成年模式」

下一則

躲美出口禁令 AMD擬仿輝達為中訂製晶片

延伸閱讀

美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班

美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班
罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談

罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談
美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累
裴洛西訪台一周年發表聲明 強調美國與台灣人民同在

裴洛西訪台一周年發表聲明 強調美國與台灣人民同在

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成