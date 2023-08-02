發改委祭28條 挺民企投資AI等6大科技

繼「民營經濟31條」後，發改委1日在官網發布「促民營經濟發展28條」。圖為福建漳州生產電路板設備的民營企業。（新華社）

為穩定民企信心，中國官方持續對民營企業推出相關支持政策。繼公布31條「促進民營經濟發展壯大意見」後，中國發改委1日再發布28條「關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知」。

值得注意的是，新措施鼓勵民企參與六大重要科技項目，在工業軟體、雲計算、人工智慧、工業互聯網、基因和細胞醫療、新型儲能等領域克服難題。

新的28條支持民企措施主要提出要從促進公平准入、強化要素支持、加強法治保障等方面入手，提振民營經濟發展信心。

在公平准入方面，通知提及，在中國國家重大工程和「補短板」項目中，選取具一定收益水平、條件相對成熟項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單；擴大基礎設施領域不動產投資 信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，進一步擴大民間投資。

通知指出，要推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例；延長政府採購工程面向中小企業的預留比重提高至40%以上的政策期限至2023年底；加快合約款支付進度、運用信用擔保，為中小企業參與採購活動提供便利；修訂新版市場准入負面清單，推動各類經營主體依法平等進入清單外行業、領域、業務。

與此同時，措施也針對長期以來不利民企的輿論環境進行整治。展開「打假治敲」等專項行動，依法打擊蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家的「網絡黑嘴」和「黑色產業鏈」。

針對民企融資 難等資金取得痛點，措施指出，官方將延長普惠小微貸款 支持工具期限至2024年底，持續加大普惠金融支持力度。