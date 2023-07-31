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劍指火箭軍？ 習：上率下反腐 推進軍事鬥爭準備

記者賴錦宏／綜合報導
習近平八一建軍節前夕視察西部戰區空軍。（新華社）
習近平八一建軍節前夕視察西部戰區空軍。（新華社）

中共火箭軍近期頻傳貪腐洩密情事，身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平26日在成都視察解放軍西部戰區空軍時強調，軍隊要把正風肅紀反腐不斷向縱深推進，要「扭住高層黨委」，堅持以上率下、從嚴要求。他並要求，深入推進軍事鬥爭準備，加快形成戰鬥力，確保中共牢牢掌握部隊。

影音來源：YouTube

據央視報導，習近平26日前往解放軍西部戰區空軍機關，了解部隊建設和備戰打仗工作有關情況，並在中共「八一建軍節」來臨之際向全軍人員致以節日祝賀，中央軍委副主席何衛東陪同視察。

習近平指出，要緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備；要周密組織日常防空，確保空防安全；要推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系；要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。

他並表示，要堅持不懈大抓實戰化軍事訓練，加強實案化對抗性訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練品質和水平。又說，要確保中共從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊。要「扭住高層黨委」，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設「搞過硬」。

習近平強調，要高度重視加強基層黨組織建設，要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。

另據中新社報導，習近平25至27日赴四川考察時指出，四川是中國發展的戰略腹地，要依託製造業的獨特優勢，積極服務中國產業鏈供應鏈安全，高質量對接東部沿海地區產業新布局。

他並指出，要完善科技創新體系，積極對接中國戰略科技力量和資源，優化完善創新資源布局，努力突破一批關鍵核心技術，著力打造西部地區創新重鎮。

中國「火箭軍」規模成長快速，近期卻頻傳將領遭整肅。（取材自新華網）
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中共 習近平 解放軍

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