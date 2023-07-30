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法財長訪中 「對中國市場准入」成討論焦點：盼歐、中有更強經貿關係

編譯高詣軒／即時報導
法國財長勒麥爾（左）29日在北京會見中國國務院副總理何立峰（右）。（Getty Images）
法國財長勒麥爾（左）29日在北京會見中國國務院副總理何立峰（右）。（Getty Images）

美聯社報導，法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）30日表示，已向中國領導階層呼籲擴大對外籍企業開放國內市場，他並力圖為法國電動車產業爭取更多投資。勒麥爾日前跟進美國腳步訪中，在疫情後重啟對中經貿對話。

美國財長葉倫7月稍早訪中，盼緩和兩國關係；法國則面臨對陸貿易逆差高漲，財長勒麥爾29日會見中國國務院副總理何立峰。中方雖歡迎兩國來訪，但對科技和其他遭貿易夥伴批評違背開放市場承諾的政策，未鬆口會做任何改變。

中方盼恢復外國投資人興趣，27國組成的歐盟官員則致力減少對北京貿易逆差：去年，歐盟對北京貿易逆差增至3960億歐元（約4365.8億美元）。勒麥爾指出，化妝品、航太和農業是法國出口有潛力的領域。

勒麥爾表示，有必要改善對中國市場准入，「我認為這是我們討論的核心」。勒麥爾稱，希望歐洲和中國、法國和中國有更強經貿關係，這意味要讓各類歐洲商品獲得准入。

美聯社指出，美國和北京競逐產業發展，美方收緊對美國處理晶片等高科技產品取得的管控，亦調高中國進口品關稅，北京當局為此也將歐洲視為替代市場及科技來源。

勒麥爾和中方官員也承諾在氣候變遷、提供發展中國家融資和核能等議題合作。雙方也宣布計劃成立小組，以解決化妝品進入中國市場的爭議；化妝品為法國重要出口商品。

不過勒麥爾堅守法國針對外國人取得科技的管控。先前，法國曾稱有2名中國公民，因據報涉嫌偷帶法國製軍用處理器晶片到中國與俄羅斯，而接受調查。

北京 投資 晶片

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