我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

美報告預測中海外基地8地點：斯里蘭卡最有可能

編譯徐榆涵／綜合報導
有報告指解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地。圖為衛星影像顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工。（Getty Images）
有報告指解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地。圖為衛星影像顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工。（Getty Images）

有分析發現，中國解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地，以保護航線並增加其抵禦美國及其盟友制裁的能力。斯里蘭卡的漢班托塔（Hambantota）、赤道幾內亞的巴塔（Bata）和巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar），是中國未來2至5年內最有可能建立海軍基地的地點。

衛報報導，這份美國研究機構AidData於26日發布此份研究報告，作者考量了中國國有銀行為港口項目發放的開發融資金額、現有基礎設施的戰略價值以及與東道國政府的牢固關係等因素，預測未來八個最有可能的中國海軍基地地點。

中國解放軍海軍目前僅在東非吉布提（Djibouti）擁有一處海外軍事基地。但隨著美中競爭加劇，北京正在追趕華府的海外的海上實力。

中國海軍未來的野心可能與中國的「一帶一路」倡議密切相關。AidData預測的八個基地中有四個位於非洲。儘管中國最緊迫的海上野心是在南海和台灣海峽，但該報告的作者指出，這些行動可以「完全從中國和本土海軍基地」進行。解放軍海軍在更遠的地方的基地將幫助中國保護航線，特別是在西方制裁的情況下，並收集情報。

AidData指出，斯里蘭卡的漢班托塔港被認為是短時間內最有可能設立解放軍海軍基地的地點。該港口於2010年開放，資金來自與中國進出口銀行貸款，金額達3.07億美元。2017年斯里蘭卡政府無力償還債務後，便將該港經營權租給中國99年。

漢班托塔港常被引用為中國「債務陷阱外交」的其一實例，但經濟學家認為，此事件更有可能反映斯里蘭卡政府的不穩定，而非中國控制海外基地的戰略。

美國衛星影像公司BlackSky日前發布衛星照片顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工，甚至跟吉布地的基地一樣，擁有一個可以停泊航空母艦的碼頭，但北京和柬埔寨政府均否認解放軍將駐紮在此。軍事分析家表示，雲壤海軍基地將為中國帶來重大戰略利益，包括進入泰國灣。

環球時報報導，美西方媒體從2019年就開始炒作雲壤軍事基地，對此，柬埔寨國防部數度出面駁斥不實報導，之後又允許美、英、法等國主要媒體記者前往雲壤海軍基地參觀。2021年，柬埔寨首相洪森對炒作一事不滿，表示基地不再歡迎美國。 2022年，柬埔寨再次重申「沒把中國軍隊藏在雲壤海軍基地」。

解放軍 斯里蘭卡 北京

上一則

想參觀西安城牆又不想買票 他們拆門檻從底下鑽進去

下一則

「後入拿鐵、Doi美式」上海咖啡店嗆：低俗者才覺低俗

延伸閱讀

中俄第3次海上聯合巡航 已在日本海開始

中俄第3次海上聯合巡航 已在日本海開始
報告指解放軍將在亞洲和非洲建海外軍事基地 8地點入列

報告指解放軍將在亞洲和非洲建海外軍事基地 8地點入列
國軍抗彈板爭議 綠：警規難擋解放軍子彈

國軍抗彈板爭議 綠：警規難擋解放軍子彈
中國在柬埔寨基地近完工 衛星顯示碼頭可停航艦

中國在柬埔寨基地近完工 衛星顯示碼頭可停航艦

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館樓頂坍塌。(取材自新華社微博)

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

2023-07-23 23:17
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外