美擬要求企業通報對華科技投資 中國外交部：堅決反對

圖為中國外交部發言人毛寧。（Getty Images）

美國參議院 於當地時間25日以壓倒性票數通過一項國防授權法案修正案，該法案要求美國企業在投資 中國的半導體和人工智慧等科技領域時，必須向聯邦機關通報。對此中國外交部回應稱，中方堅決反對美國借國防授權法案夾帶涉華的消極內容。

據澎湃新聞報導，中國外交部27日舉行例行記者會時，有記者提問，美國參議院於美國當地時間25日通過一法案，要求美國企業在中國高科技領域投資需要通報華盛頓。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，「我們堅決反對美國借國防授權法案夾帶涉華的消極內容」。中美經貿合作的本質是互利共贏，對產業界和私營部門之間的正常經貿投資活動人為設限或是乾擾違背市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，最終只會損害美國投資者自身的利益。

此前，據美國之音報導，美國參議院的100名議員於當地時間25日以91比6的投票結果通過「國防授權法」（NDAA）的這項修正案。 而NDAA為美國國防部制定的政策，預計將在今年晚些時間執行。

據悉，對中國採取強硬立場是美國國會中少數的跨黨派共識。而這項修正案是「對外投資透明法」（The Outbound Investment Transparency Act）的一個版本，由民主黨參議員 凱西（Bob Casey）和共和黨參議員科寧（John Cornyn）聯合提出，目的要在解決美國投資流向中國等外國對手所帶來的風險。