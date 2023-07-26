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中擬修正刑法 加重行賄懲處 擴及民企

記者黃雅慧／綜合報導
中國擬修法加重行賄罪懲治力度。圖為法院庭審狀況。（中新社資料照片）
中國擬修法加重行賄罪懲治力度。圖為法院庭審狀況。（中新社資料照片）

中共14屆全國人大常委會第四次會議25日在北京舉行，會議審議中國刑法修正案（十二）草案。根據中國官媒報導，這次修正案有兩大重點，一是加大對行賄犯罪懲治力度，其次是增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。

中新社報導，在加大對行賄犯罪的懲治力度上，此次中國刑法修正草案增加規定，對多次行賄、向多人行賄與國家工作人員行賄等六類情形從重處罰。同時，調整行賄罪的起刑點和刑罰層次，與受賄罪相銜接。

報導稱，上述調整起因在過往實踐上，一些行賄人以單位名義行賄，規避處罰，導致案件處理不平衡，懲處力度不足。且單位行賄案件較多，與個人行賄相比法定刑相差懸殊。

因此，草案加重了單位行賄罪的層次。由原本最高判處五年有期徒刑的一級刑罰，現修改為兩級刑罰：「三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金」和「三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金」。

這次刑法修正草案還將貪腐罪懲治擴及民營企業內部。中國現行刑法規定，國有公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪和徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪等，草案則增加一條款，將民營企業納入。

草案規定，民企內部人員具有上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失的，也要追究刑事責任。該規定將進一步加大對民營企業產權和企業家權益保護力度，加強對民營企業平等保護。

北京 中共

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