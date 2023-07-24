季辛吉訪華 習近平智囊：中釋願意對話積極信號

季辛吉訪華，北京當局安排第一個會見的人為國防部長李尚福。（取材自微博）

年過百歲、曾先後訪問華百餘次的美國前國務卿 季辛吉，日前不辭辛勞再度造訪北京 並受到中共高規格接待引發關注。被視為中共總書記習近平智囊的前海國際事務研究院院長鄭永年也解讀，「中國領導人高規格會見他，就是要釋放中國願意對話的積極信號，願意世界秩序恢復穩定，中國還是會繼續擔當和平發展的角色」；央廣網旗下微信公眾號「玉淵譚天」指透過季辛吉訪華，中方給美方釋放的三個信號。

鄭永年在人民日報海外版旗下新媒體「俠客島」的專訪中表示，針對季辛吉此行，北京當局安排他第一個會見的人為國防部長李尚福。鄭永年表示，他對此並不感到驚訝。

鄭永年說，季辛吉目前最擔心的是中美關係。季辛吉說，他擔心中美關係如果按照現在的趨勢下去，有可能五到十年就會滑向戰爭。

最近美國高層密集訪問北京，美國國務卿布林肯來談外交，財政部長葉倫來談經貿，氣候特使柯瑞來談氣候，鄭永年稱，這些議題都很重要，但季辛吉認為，這些還不足以構成中美間「基底性的問題」。

對於什麼才是中美關係穩定的「基底」？季辛吉認為，人工智慧（AI ）現在才是中美之間能真正坐下來談判的基礎，這是AI對國際政治的意義。

鄭永年表示，他同意季辛吉的觀點，中國有必要提升對AI的戰略性認識。

鄭永年指出，當年世界「冷和平」，是因為美蘇之間都擁有毀滅對方的核力量。未來如果中美能在AI領域旗鼓相當，或許中美將會有一個大談判（Grand Bargining）的新基礎出現。

「玉淵譚天」評論，透過季辛吉，中國傳遞的第一個信號，是得看懂中國人的「朋友之道」，尤其安排在季辛吉52年前訪華，見到前總理周恩來的釣魚台國賓館5號樓。這一次會面，也是被認為是新中國成立後與美國的首次正式官方會談。

評論指，中美關係再次站在歷史的十字路口，新的抉擇時刻，需要新的創造力，更需要中美52年前的那種戰略眼光，這是中方要透露的第二信號。而中方傳遞的第三個信號中美關係要用發展的眼光看問題。