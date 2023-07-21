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俄羅斯「無差別」轟炸烏南 波及中領館

中國新聞組／北京21日電
中國駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）
中國駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）

烏克蘭官員報告稱，烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa）20日連續第三晚遭到空襲，中國領事館大樓在襲擊中受損，6萬噸準備運往中國的糧食也被炸毀；總領館稱爆炸衝擊波震落部分牆面和窗戶玻璃，因館內人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

法廣網報導，烏克蘭南部港口城市敖德薩州長奧萊·基佩爾指出，中國駐敖德薩領事館的一座建築在俄羅斯導彈和無人機襲擊中被擊中受損，但損壞似乎很小；根據及時照片，該建築的窗戶被打壞。路透說，中國的盟友俄羅斯連續第三晚夜襲港口城市敖德薩和尼古拉耶夫。

莫斯科稱，在退出允許烏克蘭黑海穀物運輸安全通過的協議幾天後，它要進行報復性打擊；烏克蘭軍方報告，俄羅斯軍隊連夜發射19枚導彈和19架無人機，其中5枚導彈和13架無人機被擊落。

奧萊·基佩爾證實，中國駐敖德薩領事館的一座建築在俄羅斯導彈和無人機襲擊中受損。該官員稱，侵略者故意襲擊港口基礎設施，連附近的行政和住宅建築也遭破壞，中華人民共和國領事館也被破壞，這表明敵人沒有注意到任何事情。

對於領事館受損消息，中國網友反應兩極，親俄派高喊「一定是烏克蘭自導自演」，「人都撤離完了，故意製造話題帶風向罷了。」另一派則譏諷中國的無條件挺俄國，「是俄羅斯？那沒事兒。」

烏克蘭 俄羅斯 華人

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