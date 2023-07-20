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韓正稱中國願為氣候變化作貢獻 柯瑞籲與外交分開處理

記者賴錦宏、編譯周辰陽／綜合報導
中國國家副主席韓正19日在北京會見美國氣候特使柯瑞。(新華社)
中國國家副主席韓正19日在北京會見美國氣候特使柯瑞。(新華社)

美國氣候特使柯瑞經過兩天「建設性、但複雜」的會談後，19日告訴中國國家副主席韓正，氣候變遷是一個「全球威脅」，應該跟更廣泛的外交問題分開處理。韓正則表示，中方願與美方在尊重彼此核心關切、充分溝通交流的基礎上尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入落實，為應對氣候變化等全球性挑戰作出新貢獻。

16日抵達北京的柯瑞在會晤韓正前已經分別與中國國務院總理李強、中央外辦主任王毅以及氣候變化事務特使謝振華舉行了為期兩天的多輪會談。

柯瑞在會晤韓正時坦承美中兩國近年來存在一些外交困難，但他認為氣候應該被視為一個「獨立」的挑戰，需要全世界最大經濟體集體努力解決，「我們有能力…在氣候方面有所改善」。

「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會（COP28）今年底將在杜拜舉行。柯瑞向韓正表示，「如果我們可以在COP28之前的接下來幾個月間攜手，將是巴黎協定以來的最重要發展。在這個問題上，我們將有機會，能夠帶來深遠的影響」。柯瑞希望，在大會開幕前與中方重建在應對氣候變化問題上的雙邊互信。

韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇里島會晤的共識，遵循中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，為中美各領域的交流合作，創造良好環境。

韓正稱，氣候變化事關人類可持續發展，中國作為負責任大國，堅持貫徹新發展理念，按照高質量發展的內在要求，積極應對氣候變化。

柯瑞並稱，美國總統拜登和中國國家主席習近平或許可以在今年11月趁亞太經合會（APEC）的場合會面。

街頭上的大銀幕正播放美國總統氣候特使柯瑞與中國國務院副總理韓正握手的新聞片段。(...
街頭上的大銀幕正播放美國總統氣候特使柯瑞與中國國務院副總理韓正握手的新聞片段。(路透)

柯瑞 習近平 國務院

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