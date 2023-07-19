分析：習舉棋不定 秦剛謎團欲蓋彌彰 疑已是戴罪之身
深得中國國家主席習近平信賴、親自提拔的中國外交部長秦剛「消失」逾三周了，外交部發言人汪文斌、毛寧在記者提問時表現出的尷尬、不知所措、欲蓋彌彰。法廣網指出，諸多觀察人士認為給人陰暗和不祥的信號。
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汪文斌在7月11日曾解釋秦剛不能出席東盟外長是出於健康原因，從6月25日至今，「健康原因」是否繼續有效？如果真病了，為什麼不可告人？報導指出，中國外交部留給各界的感覺，反而像秦剛已經是戴罪之身。
「健康原因」曾是中國官方給的理由，一名美國國務院發言人17日回答記者提問表示，「他們說他正在處理健康問題」，緊扣住中方所說的「健康問題」。從美國國務院的發言人到國際媒體到海內外輿論，都在談論秦剛，唯獨中國政府保密。
至於金融時報就秦剛缺席對毛寧三連問，「何時重返崗位？」毛寧說，「這個問題沒有可以提供的資訊」；再問「他被調查與女記者傅曉田有染？」毛寧答，「我不了解你所說的情況」；「秦剛還是中國外長嗎？為什麼幾星期沒露面？」他回覆，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多訊息可提供」。毛寧的回答令人驚異，外交部發言人沒有外交部長的信息。
分析指出，發言人在等待中央指令的「統一口徑」，為什麼不能統一口徑，可能最高領導人習近平舉棋不定；秦剛是習近平親自提拔，假如上任幾個月就出問題，將置領袖的「英明」於何處？報導指出，中共當局處理這一事件的過程，給外界留下中國官場黑暗籠罩，凶險四伏的深刻印象。
BBC報導指出，中國高官突然從公眾視野中消失，通常被視為潛在的麻煩跡象，包括遭遇健康原因或政治危機；例如2012年2月，時任重慶市副市長的王立軍因與時任市委書記薄熙來的政治鬥爭，突然進入美國駐成都總領事館，重慶市政府新聞辦則在微博宣布，他因健康原因正在「接受休假式的治療」。
此事最終引發中國官場大地震，薄熙來被雙開並判處無期徒刑，王立軍也被免職並判刑15年。
至於同年9月，當時即將接班的國家副主席習近平突然從公眾視野中消失兩周，分析人士猜測是健康原因，但時至今日官方也沒有解釋。
還有一些高官「消失」一段時間後被宣布「落馬」、正接受調查，例如2018年時任國際刑警組織（Interpol）主席、中國公安部副部長孟宏偉。
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