分析：習舉棋不定 秦剛謎團欲蓋彌彰 疑已是戴罪之身

中國外交部長秦剛「消失」了。圖為2023年3月7日，中國外交部長秦剛出席全國人民代表大會期間在京舉行的新聞發布會。（路透）

深得中國國家主席習近平 信賴、親自提拔的中國外交部長秦剛 「消失」逾三周了，外交部發言人汪文斌、毛寧在記者提問時表現出的尷尬、不知所措、欲蓋彌彰。法廣網指出，諸多觀察人士認為給人陰暗和不祥的信號。

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汪文斌在7月11日曾解釋秦剛不能出席東盟外長是出於健康原因，從6月25日至今，「健康原因」是否繼續有效？如果真病了，為什麼不可告人？報導指出，中國外交部留給各界的感覺，反而像秦剛已經是戴罪之身。

「健康原因」曾是中國官方給的理由，一名美國國務院 發言人17日回答記者提問表示，「他們說他正在處理健康問題」，緊扣住中方所說的「健康問題」。從美國國務院的發言人到國際媒體到海內外輿論，都在談論秦剛，唯獨中國政府保密。

至於金融時報就秦剛缺席對毛寧三連問，「何時重返崗位？」毛寧說，「這個問題沒有可以提供的資訊」；再問「他被調查與女記者傅曉田有染？」毛寧答，「我不了解你所說的情況」；「秦剛還是中國外長嗎？為什麼幾星期沒露面？」他回覆，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多訊息可提供」。毛寧的回答令人驚異，外交部發言人沒有外交部長的信息。

分析指出，發言人在等待中央指令的「統一口徑」，為什麼不能統一口徑，可能最高領導人習近平舉棋不定；秦剛是習近平親自提拔，假如上任幾個月就出問題，將置領袖的「英明」於何處？報導指出，中共當局處理這一事件的過程，給外界留下中國官場黑暗籠罩，凶險四伏的深刻印象。

BBC報導指出，中國高官突然從公眾視野中消失，通常被視為潛在的麻煩跡象，包括遭遇健康原因或政治危機；例如2012年2月，時任重慶市副市長的王立軍因與時任市委書記薄熙來的政治鬥爭，突然進入美國駐成都總領事館，重慶市政府新聞辦則在微博宣布，他因健康原因正在「接受休假式的治療」。

此事最終引發中國官場大地震，薄熙來被雙開並判處無期徒刑，王立軍也被免職並判刑15年。

至於同年9月，當時即將接班的國家副主席習近平突然從公眾視野中消失兩周，分析人士猜測是健康原因，但時至今日官方也沒有解釋。

還有一些高官「消失」一段時間後被宣布「落馬」、正接受調查，例如2018年時任國際刑警組織（Interpol）主席、中國公安部副部長孟宏偉。