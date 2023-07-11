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葉倫北京之行成功嗎？路透：她已達到目的 紐時：積極一步

中國新聞組／北京11日電
美國財政部長葉倫（左）和中國副總理何立峰（右）在北京會晤。(美聯社)
美國財政部長葉倫（左）和中國副總理何立峰（右）在北京會晤。(美聯社)

美國財政部葉倫這次北京之行是否成功？BBC分析指出，如果只看「美中再次對話」這項基本指標，葉倫北京行是成功的；路透分析也認為葉倫已達到目的，就是與中國主管經濟的副總理何立峰展開溝通，並解釋美方整體政策的意圖。紐時也肯定葉倫訪華，雖未取得實質突破，但邁出「積極一步」。

美國財政部長葉倫訪中前，並不指望與中國經濟官員的會晤會立即緩解美中的緊張關係，而在歷經10小時涵蓋各種議題的會議後，兩國關係也確實沒有任何突破性進展，但路透分析指出，葉倫已達到她的目的。

路透報導，美國國際戰略研究中心（CSIS）中國政治與商務研究主任甘思德（Scott Kennedy）表示，這次會議的成就就是會議本身，而不是特定議題。美中雙方已有三年半幾乎沒有任何對話，累積大量的不信任和冷嘲熱諷。但如今葉倫能和何立峰及其他中國官員就政策分歧進行文明、實質性的討論，意義實為重大。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅說，葉倫之行增了拜登和中國國家主席習近平在今年稍晚會面的機會。

中國財政部星期一就葉倫訪華情況發表新聞通報，從四個方面總結其四天行程的正面結果。財政部的通報形容，「中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇」，並稱兩國同意「後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流」。

BBC則指出，葉倫此行的目的就是要重建兩國的橋梁，美國與中國再次實現對話，面對面的，哪怕不算熱情，也算是彬彬有禮和互相尊重。這跟川普執政期間，大多依靠社交媒體作為喊話筒的跨太平洋溝通比較，可謂大相徑庭。

葉倫在周日的記者會上說，她相信美國和中國都有了更穩定的立足點，儘管兩國存在「重大分歧」。紐約時報指出，一些分析人士認為，進行更多對話的願望是個重大進展，兩國經過幾個月的互不理睬之後，至少能夠開始討論分歧。

雖然葉倫的訪問被視為積極的一步，但中國和美國的許多專家警告說，不要期待兩國關係發生太多變化。

葉倫 財政部 北京

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