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布林肯、葉倫相繼訪北京 中學者：雙方對話不讓步

特派記者廖士鋒／北京9日電
財政部長葉倫(左一)8日率美方官員。與中國國務院副總理何立峰(右一)等中方官員會談。(美聯社)
財政部長葉倫(左一)8日率美方官員。與中國國務院副總理何立峰(右一)等中方官員會談。(美聯社)

美國國務卿布林肯、財政部長葉倫相繼訪問北京，中國資深國關學者時殷弘認為，美中關係仍是呈現愈益加劇的競鬥、以及效用可疑的對話。自2022年習拜會迄今，沒有哪一方給予或準備給予對方「重大和經久」的讓步。

曾被聘為中國國務院參事，現為人大國際關係學院教授的時殷弘接受本報系聯合報採訪時指出，去年習拜會後，美中都希望通過較多和較高層次的對話，防止雙方的競鬥和對抗更厲害，而且雙方都高度重視防止彼此的軍事衝突。然而同時，沒有哪一方給予或準備給予對方「重大和經久」的讓步，每一方正在繼續做自己認為至關緊要的事情，甚至已有種種升級，尤其就台灣、東海和半導體高技術領域。

對於葉倫等美方經貿官員訪中並展開對話，時殷弘表示，雖然雙方同意重啟某些貿易討論，但至今沒有跡象顯示會導致四年多的高關稅戰降級。

就台灣議題，他指出，布林肯未像尋常那樣重複愈益空洞的「一個中國政策」，儘管他最終在北京說美國「不支持台獨」，「這勉強也許表明雙邊關係未來的巨大障礙」，同時北京對台軍事態勢也未有改變：持續有軍機飛越台海中線，以及軍艦在台海周圍活動。

就美中軍事高層溝通來說，他強調，自2022年4月下旬以來，美國對北京的頭號優先政策是確保絕對防止和避免兩軍的軍事衝突，然而北京一直抵制此絕對保證，擔憂這將使美國繼續升級對台全面支持，導致後者更加謀求台獨。北京同樣將防止和避免中美軍事衝突置於優先，但更依靠雙方前沿部隊的相關經驗和華盛頓的「膽怯」。

整體來看，時殷弘認為，十年來的中美交往史，已反覆顯示溝通本身那麼經常、又那麼少有意義。時殷弘重申，沒有任何實質上的事情提示中美關係不會進一步走低，即使有未來的高層交流。

北京 布林肯 葉倫

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