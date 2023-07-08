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中式現代化關鍵在科技 習近平勉江蘇率先取得突破

中國新聞組／北京8日電
習近平6日至南瑞集團考察。(新華社)
習近平6日至南瑞集團考察。(新華社)

近期美中因半導體禁限措施再次緊張，美荷對中限制半導體設備出口，而中則以限制金屬鎵、鍺出口反制。就在美財長葉倫訪中之際，總書記習近平卻出現在蘇州、南京工業區調研。習近平強調，中國式現代化關鍵在科技現代化。他鼓勵江蘇在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技創新高地。

來源:YouTube

新華社報導，7月5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後來到蘇州、南京等地，深入工業園區、企業、歷史文化街區、科學實驗室等進行調研。中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同。

習近平7日上午聽取了江蘇省委和省政府工作匯報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在強鏈補鏈延鏈上展現新作為，在建設中華民族現代文明上探索新經驗，在推進社會治理現代化上實現新提升。

習近平指出，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技創新高地，使高質量發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。要強化企業科技創新主體地位，促進創新要素向企業集聚，不斷提高科技成果轉化和產業化水平。

習近平強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，全面提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

為了迎接習近平前來調研，蘇州市5日起許多城區封城、封路，部分高速公路也斷流。江蘇公安廳也發布通知，南京、蘇州兩地5日至8日全境禁飛無人機。

當地民眾在推特「李老師不是你老師」披露現場情形，稱6日下午三時起，南京市江寧區誠信大道主幹道全道被封鎖，周邊工業園區和居民區只出不進，主幹道附近的街道也進行交通管制。詢問警察封鎖原因也只得到「上面安排」的回覆。

習近平在江蘇南京市考察調研。(取材自人民日報)
習近平在江蘇南京市考察調研。(取材自人民日報)

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