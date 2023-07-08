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監管聯動發出3信號：給罰單也給政策

中國新聞組／北京8日電

中國金融管理部門昨分別對螞蟻、騰訊兩家大型平台企業開出重磅「罰單」，官媒解讀，這個大動作釋放了三大信號。除宣示監管部門「聯動」，處罰依法依規，也代表中央對金融科技創新的鼓勵沒有「孩子和髒水一起倒」，也就是「給罰單也給政策」，而所謂的整改完成只是「進行式」，提醒企業「領罰單」並非代表「萬事大吉」。 

中國官媒中國新聞社旗下「國是直通車」分析，監管部門昨天對平台企業開出的重磅「罰單」釋放了三大信號。一是這顯示監管部門「聯動」，處罰依法依規 。業內人士對此表示，平台企業涉及金融業務範圍廣，自開始實施對平台企業的整改以來，始終是多個金融管理部門共同開展工作；處罰也是依法依規，本著「過罰相當」的原則實施行政處罰。

二是代表了在支持、鼓勵不變的原則下，整改堅持的「兩個毫不動搖」。此次對支付寶公司和財付通公司處罰金額較大，並不意味著金融管理部門改變了對平台企業的政策取向和監管態度。而是代表官方對平台企業的支持從不「因噎廢食」，對金融科技創新的鼓勵也沒有「孩子和髒水一起倒」，這向來是金融管理部門的態度，要規範也要促發展，給「罰單」也給政策。

三是完成工作重點轉換，進入常態化監管。這意味著整改收官後，金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。但開罰單不是「一勞永逸」，領罰單也非「萬事大吉」，整改完成只是中國整體金融風險防控工作的「進行時」，常態化監管將持續深入到平台企業未來的經營發展之中。 

分析指出，據悉，下一步，金融管理部門將完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力提升平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。而「常態化監管也將與國際接軌」，打造開放、包容、安全的金融科技生態環境，提升金融業創新能力，同時防範跨境監管套利和金融風險跨境傳染。

支付寶

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